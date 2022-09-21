Никто никуда не летит? Разбираемся, можно ли отправиться в отпуск в условиях частичной мобилизации
Сейчас этот вопрос волнует не только туристов, но и представителей турагентств
В России со среды, 21 сентября, объявлена частичная мобилизация, под нее могут попасть 300 тысяч человек, которые сейчас числятся в резерве. Понятно, что у многих из тех, кто в ближайшие дни может получить повестку, были свои планы — кто-то планировал отпуск, командировку или просто поездку по стране или за рубеж. Выпустят ли теперь их из РФ и вернут ли деньги за несостоявшиеся путешествия? Ответа пока нет даже у главы Ростуризма Зарины Догузовой. Мы узнали всё, что известно об этой теме на данный момент.
Что происходит на границе
Пока в вопросе поездок потенциальных резервистов слишком много неясного. Кого могут не выпустить из страны? По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военкомата. При этом, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ограничений на выезд резервистов не предусмотрено, до получения повестки они могут перемещаться по стране. При этом отдыхать резервистам парламентарий все-таки порекомендовал в России, а не за границей.
По словам главы Ростуризма, никаких ограничений на выезд россиян за границу сейчас нет.
— Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось, — написала Зарина Догузова в своем телеграм-канале. — Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена.
В пограничном управлении ФСБ по Челябинской области пообещали прокомментировать, изменился ли порядок пересечения границы в связи с объявленной мобилизацией, но потом в пресс-службе ведомства перестали отвечать на звонки журналистов. А вот в справочной сообщили, что никаких указаний в связи с мобилизацией пока не получали.
— Граница работает в обычном режиме, — сообщил дежурный.
В компании «Аэрофлот» тоже поспешили успокоить клиентов.
— В связи с поступлением обращений от пассажиров и СМИ сообщаем, что авиакомпании группы «Аэрофлот» работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет, — заверили в компании.
РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата и заверили, что билеты продаются без ограничений.
Что будет с турами
Представители турагентств пока в неведении, как и их клиенты, но не паникуют. Опять же, дать внятного ответа, что будет с туром, если клиент получит повестку из военкомата, вернут ли ему в этом случае деньги, пока тоже не могут.
— Не могу сказать, будет ли это считаться форс-мажором, потому что такой ситуации не было, — объяснила менеджер зарубежного отдела туристического бюро «Спутник» Анна Дриботун. — Пока информации нет, и я не думаю, что она появится в ближайшие день или два, потому что первый раз такое случается и здесь должна быть подготовлена какая-то законодательная база. Просто так не пускать людей, если у них на руках имеются действующие загранпаспорта, без официального запрета на выезд не могут. Плюс надо понимать, что призываются не все, а определенные категории. Мы к этому отношения не имеем, мы продаем тур и отвечаем за то, чтобы он состоялся. А выпустят или не выпустят через границу, к сожалению, это уже не наша компетенция. Пока никаких аннуляций не производится ни туристами, ни операторами.
По словам менеджера по зарубежным направлениям представительства TezTour в Челябинске Анны Моисеевой, туроператоры пока не разослали агентствам никаких инструкций в связи с объявленной в РФ частичной мобилизацией.
— Ни один оператор не опубликовал еще официальную информацию, что делать дальше. Наверное, в ближайшие пару дней она появится: кто выездной, кто не выездной и как дальше действовать. В такую ситуацию мы еще не попадали. Мы пережили ковид, когда было полное закрытие границ, мы попадали в марте, когда вводились ограничения полетов и самолеты не вылетали, а в такой ситуации, когда кто-то вылетает, кто-то нет, мы оказались впервые, — отметила она.
Директор компании «Вита-трэвел» Алексей Ципордей уверен, что отказов от путевок будет не так много.
— В процентном соотношении, скорее всего, до 15 процентов, — спрогнозировал он. — То есть не как в пандемию, когда практически все туры аннулировались. Озвученная цифра мобилизации — 300 тысяч человек, при этом доля экономически активного населения в стране не так велика. Что касается отмены путевок, то там, наверное, будет какое-то юридическое обоснование. Будет это сохранение средств на депозите или возврат денег, будет зависеть от политических намеков. Возможно, на туроператоров будут давить через Ростуризм: «Давайте возвращайте деньги, иначе постановление о том, что на депозитах можно держать деньги, не продлим».
При этом эксперт по туризму Олег Ежков отметил, что сейчас обстановка на границе и в аэропортах спокойная, никаких ограничений там пока нет.
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— Сейчас разговариваю с кем возможно: самолеты летают, люди проходят границу без проблем. Это я вижу по Москве: ни на каком самолете пока никого не задержали. Никаких ограничений в связи с мобилизацией на данный момент нет, молодые люди 18–25 лет спокойно вылетают. Как будет дальше — неизвестно. Система не проработана, но до конца недели, думаю, появится ясность. Скорее всего, пропускной режим будет организован в электронном виде через «Госуслуги» — что-то наподобие QR-кодов, которые действовали во время пандемии.
Ранее юрист высказал свою точку зрения на вопрос запрета выезда за границу для резервистов.
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