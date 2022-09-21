Никто никуда не летит? Разбираемся, можно ли отправиться в отпуск в условиях частичной мобилизации

По словам главы Ростуризма, никаких ограничений на выезд россиян за границу сейчас нет.

— Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось, — написала Зарина Догузова в своем телеграм-канале. — Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена.

В пограничном управлении ФСБ по Челябинской области пообещали прокомментировать, изменился ли порядок пересечения границы в связи с объявленной мобилизацией, но потом в пресс-службе ведомства перестали отвечать на звонки журналистов. А вот в справочной сообщили, что никаких указаний в связи с мобилизацией пока не получали.

