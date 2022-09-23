Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

— В соответствии с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент РФ, — отвечают авторы проекта.