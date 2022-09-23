Студентов-заочников могут призвать
по частичной мобилизации
Призыв очников все еще не планируется
Студентов-заочников российских вузов могут призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канаде проекта «Объясняем.рф».
— Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации, — говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня, после того, как в России заработала горячая линия по частичной мобилизации, проект «Объясняем.рф» начал публиковать ответы на самые популярные вопросы, которые поступают сотрудникам кол-центров. Среди прочего, отвечают на вопрос, куда жаловаться, если забирают, а вы не подходите. Жаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата, говорят в проекте, можно начальнику военкомата и в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд. Есть и ответ на вопрос о том, когда закончится служба по частичной мобилизации.
— В соответствии с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент РФ, — отвечают авторы проекта.
Мы тоже каждый день узнаём ответы на самые волнующие мобилизационные вопросы. Например, раньше мы успели разобрать, могут ли призвать по мобилизации, если не служил «срочку», что делать, если пришла повестка, а человек на больничном, и сотрудники каких организаций не попадут под мобилизацию.