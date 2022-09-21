Указ Владимира Путина о частичной мобилизации: документ

Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам заявил о начале частичной мобилизации. Соответствующий указ президент тоже уже подписал, он вступил в силу. Мы публикуем этот документ полностью.



В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:

