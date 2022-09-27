«Повестка является доказательством». Как оспорить призыв по мобилизации: советы военного юриста

Главная тема последних дней — частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября. Несмотря на то, что повестки получать должны только мужчины, подходящие по категории здоровья и имеющие боевой опыт, их получают и те, кто совсем не подходит по озвученным критериям.





Военный юрист Евгений Крылов объяснил, можно ли оспорить призыв по мобилизации и если да, как это правильно сделать.

