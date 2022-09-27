«Повестка является доказательством». Как оспорить призыв по мобилизации: советы военного юриста
Евгений Крылов объяснил, что делать, если вы не согласны с решением призывной комиссии
Главная тема последних дней — частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября. Несмотря на то, что повестки получать должны только мужчины, подходящие по категории здоровья и имеющие боевой опыт, их получают и те, кто совсем не подходит по озвученным критериям.
Военный юрист Евгений Крылов объяснил, можно ли оспорить призыв по мобилизации и если да, как это правильно сделать.
— Вопрос остается открытым до сих пор. Но считаю, что оспорить решение о призыве можно в судебном порядке. Такое право дает Кодекс административного судопроизводства. В законе о мобилизации нет порядка обжалования решения призывной комиссии, — отмечает Крылов.
По словам юриста, перед подачей иска желательно подготовить несколько ходатайств. В том числе для того, чтобы суд приостановил процесс мобилизации в отношении вас, пока идет судопроизводство.
— Для этого нужно подать административно-исковое заявление в суд. Желательно при подготовке административно-искового заявления в суд подготовить два дополнительных ходатайства: о применении мер предварительной защиты в виде приостановки действий оспариваемого решения и об истребовании копий решения призывной комиссии. Вот в таком порядке надо обжаловать данное решение, — говорит Крылов. — По закону дополнительно есть опция обжаловать это решение в вышестоящей комиссии, но есть одно но: такой порядок предусмотрен Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе в частности.
Подать исковое заявление можно в течение 2–3 месяцев после решения призывной комиссии о мобилизации. Иначе будет считаться, что вы согласны с ее решением.
— Срок исковой давности на обжалование решений призывной комиссии составляет 2–3 месяца. Если подать позже, считается, что права не нарушены. Но когда решение о мобилизации принимается, то не очень понятно, в какой момент происходит принятие решения комиссии, потому что до сих пор неясна процедура ее проведения. Часть юристов и адвокатов считает, что процедура аналогична ФЗ
— Не знаю, корректно или некорректно об этом говорить, потому что у нас сейчас другой действует федеральный закон — о мобилизации. Там нет такого порядка обжалования, который описан в Федеральном законе
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— Обсуждаются сейчас совсем разные тактики. Кто-то даже вообще предлагает обжаловать повестку только тогда, когда она пришла. Но это немного неправильно, потому что военкомат вправе рассылать повестки, он со своей стороны ничего не нарушает. На эти 2–3 месяца, пока суд принимает решение, решение комиссии как бы замораживается. Получается такая оттяжка времени. Но мы не узнаем достоверно, как лучше делать, до тех пор, пока первый иск не дойдет в суд. Я думаю, это вопрос пары недель, но тем не менее. Говорить четко и точно пока что сложно. Я склонен именно к тому порядку, какой я озвучил.
Ранее мы рассказывали, куда обращаться, если вас или ваших близких мобилизовали по ошибке. И объясняли, сколько продлится мобилизация в России.