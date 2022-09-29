Психические расстройства — не повод для отсрочки? Отвечают юрист и психиатр

28 сентября в официальном Telegram-канале правительственного проекта «Объясняем.рф» появилась информация для военнообязанных граждан с психическими заболеваниями и расстройствами.



— Состоящие на учете в психоневрологическом диспансере мобилизации не подлежат, — говорится в сообщении.



Однако далеко не каждый человек с психическими проблемами состоит на учете в ПНД. Более того, самого понятия «учет» юридически не существует уже 30 лет.



— Такого понятия, как «учет в ПНД» нет с 1992 года, когда появился закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Есть консультативное и диспансерное наблюдение. На диспансерном наблюдении находятся пациенты, страдающие хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями — к примеру, шизофренией. На консультативном — с невротическими расстройствами.