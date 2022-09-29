Психические расстройства — не повод для отсрочки? Отвечают юрист и психиатр
Как на годность к службе влияет учет в ПНД
Уже неделю в России идет частичная мобилизация, однако многие ее детали до сих пор остаются непонятными. Оценка состояния здоровья граждан, которых призывают по мобилизации — один из таких моментов. Случается, что повестки приходят людям с инвалидностью: так например, в Адыгее призвать попытались ветерана МВД на инвалидной коляске (но потом разобрались и извинились). Однако если с такими явными нарушениями здоровья всё более-менее понятно, то психические проблемы не всегда настолько очевидны комиссии.
28 сентября в официальном Telegram-канале правительственного проекта «Объясняем.рф» появилась информация для военнообязанных граждан с психическими заболеваниями и расстройствами.
— Состоящие на учете в психоневрологическом диспансере мобилизации не подлежат, — говорится в сообщении.
Однако далеко не каждый человек с психическими проблемами состоит на учете в ПНД. Более того, самого понятия «учет» юридически не существует уже 30 лет.
— Такого понятия, как «учет в ПНД» нет с 1992 года, когда появился закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Есть консультативное и диспансерное наблюдение. На диспансерном наблюдении находятся пациенты, страдающие хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями — к примеру, шизофренией. На консультативном — с невротическими расстройствами.
Для военкомата разницы между диспансерным и консультативным наблюдением нет — сам факт обращения к психиатру или наблюдение в ПНД не являются основанием для того, чтобы человек получил отсрочку.
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— Пациенты психоневрологического диспансера непризывные в зависимости от диагноза, а не от диспансерного наблюдения, — говорит юрист Евгений Крылов. — Есть психические заболевания на категорию «В» — эти люди находятся в запасе, есть на категорию «Д» — они не призываются. Нужно смотреть диагноз.
Психиатр Светлана Полубоярских тоже говорит, что сам факт наблюдения в психоневрологическом диспансере не дает отсрочку от армии, — зависит от стадии расстройства.
— Если у человека тяжелое невротическое расстройство — депрессивное, тревожное — он является временно негодным для военной службы. Ему положена отсрочка на полгода, но, к примеру, депрессия лечится дольше, — говорит доктор. — В каждом случае решение принимается индивидуально с учетом «расписания болезней». Я думаю, если встанет вопрос о годности к военной службе, решать этот вопрос будут обязательно в стационаре, чтобы избежать ошибок в диагностике. Такого пациента направят в стационар для уточнения диагноза.
Расписание болезней — это утвержденный правительством документ, в котором определены стадии болезней и расстройств и соответствующие им категории годности. К примеру, человек с легкой степенью депрессии будет ограниченно годен к военной службе, а диагноз «шизофрения» относит гражданина к категории «Д». Категории годности «Д» или «Г» — непризывные. Граждан с категорией годности «Д» не мобилизуют совсем, категория «Г» предполагает отсрочку на полгода — после этого человека могут призвать, если состояние его здоровья улучшилось.
Некоторые психические расстройства приводят к инвалидности, однако и инвалидность не всегда относит гражданина в непризывную категорию (подробнее об этом мы рассказывали здесь). В Минобороны РФ также заявили, что не призывают по мобилизации сотрудников ряда организаций (весь список смотрите здесь). Кроме того причиной для отсрочки могут стать семейные обстоятельства, состояние здоровья и некоторые другие причины.