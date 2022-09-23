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Спецоперация на УкраинеПодробности

За мобилизованными сохранят рабочие места

Соответствующее постановление утвердило правительство

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После мобилизации можно будет вернуться на свое рабочее место

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Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации приостановят, но не расторгнут.

— Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

В правительстве уточняют, что решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

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О частичной мобилизации граждан 21 сентября заявил Владимир Путин: он выступил с обращением к россиянам и подписал соответствующий указ. Как объяснили в Кремле, решение было принято потому, что «Россия сталкивается с военным арсеналом всей НАТО» в спецоперации на Украине. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч человек из запаса. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.

ПравительствоРаботаСпецоперацияМобилизацияЧастичная мобилизация
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