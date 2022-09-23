Дети — повод для отсрочки? В каком случае отца не призовут по мобилизации
Какие еще семейные обстоятельства учтут в военкомате
Объявленная Владимиром Путиным 21 сентября частичная мобилизация в Российской Федерации первая. Соответственно, и ряд нормативно-правовых актов, касающихся призыва на военную службу, используется впервые, что вызывает много вопросов. Например, путаницу вызвала отсрочка для отцов: многие знают, что при наличии детей в армию не берут, но не все — что условия отсрочки при призыве на срочную службу и при призыве в случае мобилизации отличаются.
Когда речь идет о срочной службе в армии, то отсрочку дают, если у человека двое детей или ребенок пока один, но жена уже беременна вторым и срок не менее 22 недель. Также не возьмут в армию отца ребенка-инвалида младше трех лет или отца-одиночку.
Когда начинается мобилизация, то правила другие: отсрочку получают отцы, которые воспитывают как минимум четырех детей младше 16 лет. Это подтвердили в Министерстве обороны: ведомство выпустило разъяснения о порядке мобилизации. То есть, даже если гражданин избежал срочной службы в армии, потому что у него несколько детей — это еще не значит, что его не могут призвать по мобилизации. Статус многодетности тоже отсрочку не дает — многодетной могут признать семью с тремя детьми. Если детей младше 16 трое, но жена беременна четвертым и срок больше 22 недель — отсрочка полагается, если детей четверо, но старшему уже 17 — нет.
Недавно в Госдуму внесли законопроект, который отменяет отсрочку для родителей четырех и более детей, но он распространяется только на тех, кто заключил контракт на включение в мобилизационный людской резерв. Для тех, кто такой контракт не заключал, отсрочка останется. Впрочем, законопроект еще не принят, при рассмотрении в него могут внести поправки.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Отцы-одиночки получают отсрочку в случае мобилизации вне зависимости от того, сколько у них детей. А вот наличие ребенка-инвалида на призыв по мобилизации не влияет никак, вне зависимости от того, сколько ему лет
— Я вам могу с уверенностью сказать, что документы подать в военкомат можно, — говорит юрист Андрей Конышев. — То есть, если вы получили повестку — обязательно нужно с собой взять весь пакет документов, в том числе об инвалидности у ребенка. В законе не указано, что если у человека ребенок-инвалид, то он может получить отсрочку, но военкомат имеет право выдать отсрочку из исключительных обстоятельств.
Беременная жена — тоже не причина для отсрочки. Отец получит отсрочку, только если у него на подходе уже четвертый ребенок, а предыдущим трем 16 еще не исполнилось. Если супруга беременна первым, вторым или третьим ребенком, если старшие дети уже перешагнули верхнюю возрастную планку, если срок беременности четвертым ребенком меньше 22 недель — отсрочки не будет.
Дети, впрочем, не единственная причина для отсрочки по семейным обстоятельствам. На нее имеют право те, кто занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Однако необходимость такого ухода должна подтвердить медико-социальная экспертиза. Отсрочка полагается также опекунам и попечителям несовершеннолетних братьев и сестер. Но всё это становится поводом для отсрочки, только если ухаживать за родственниками или опекать братьев и сестер больше некому. То есть, если у военнообязанного есть, к примеру, сестра, то считается, что она может взять на себя эти функции, пока он служит. В таком случае отсрочка не положена.
Военнообязанные женщины получают отсрочку при наличии детей, их количество не учитывается — если возраст хотя бы одного ребенка меньше 16 лет, то отсрочка полагается. Также женщин не призывают по мобилизации, если они беременны и срок беременности уже больше 22 недель.
Получить отсрочку можно и по другим причинам — от состояния здоровья до работы на оборонном производстве. Обо всех причинах для отсрочки мы рассказывали в этом материале.