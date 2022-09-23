Дети — повод для отсрочки? В каком случае отца не призовут по мобилизации

Когда начинается мобилизация, то правила другие: отсрочку получают отцы, которые воспитывают как минимум четырех детей младше 16 лет. Это подтвердили в Министерстве обороны: ведомство выпустило разъяснения о порядке мобилизации. То есть, даже если гражданин избежал срочной службы в армии, потому что у него несколько детей — это еще не значит, что его не могут призвать по мобилизации. Статус многодетности тоже отсрочку не дает — многодетной могут признать семью с тремя детьми. Если детей младше 16 трое, но жена беременна четвертым и срок больше 22 недель — отсрочка полагается, если детей четверо, но старшему уже 17 — нет.