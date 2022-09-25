Какие документы и доверенности стоит оформить, если вы мобилизованы. Инструкция юриста

В России продолжается частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным. Что стоит предусмотреть призывникам с юридической точки зрения и какие документы немедленно оформить?



Публикуем простую инструкцию от адвоката Валерии Качуры.

Что я рекомендую сделать тем, кто мобилизован, тем, кто может попасть под мобилизацию, да и вообще всем? Задуматься!

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Во-первых, вам стоит подготовить «красный конверт». Это конверт со всеми явками/паролями/инструкциями ко входам во все личные кабинеты на сайтах и мобильных приложениях («Госуслуги», банки, инвестиции и так далее) и их списком. Также, если в семье было принято разделение обязанностей — один платил по одним счетам, другой — по другим, напишите инструкцию: что, когда и как делается. Туда же идут контакты друзей и родственников на случай, если будет нужно их о чем-то оповестить.