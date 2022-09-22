Могут призвать и на улице: что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки

Начать стоит с того, что порядок призыва тоже не менялся: он установлен постановлением правительства N 852 от 30 декабря 2006 года (последние изменения в этот документ вносились осенью 2021 года).



— Для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации соответствующим военным комиссариатом (федеральным органом исполнительной власти, имеющим запас) выписываются повестки, которые в мирное время хранятся в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации, — говорится в документе.

