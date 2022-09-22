Сколько будут получать за службу мобилизованные россияне? Спойлер: на первый взгляд кажется, что не очень много

При этом вычитаются удержания по исполнительным документам и прочие удержания, если они есть, а также 13% НДФЛ. На сайте Минобороны есть удобный калькулятор, который позволяет подсчитать минимальное довольствие. Однако по его расчетам обычному рядовому без каких-либо заслуг, привилегий и льгот полагается всего что-то вроде 13–14 тыс. рублей.



Все вышеперечисленные оклады справедливы для проходящих службу по контракту на территории России. За ее пределами и в условиях боевых действий платят значительно больше. Самая весомая статья дохода — суточные 53 доллара. В таких условиях и рядовой может получать более 150 тыс. рублей в месяц. А за захват или уничтожение военной спецтехники можно получить дополнительно от 50 тыс. рублей, если это, например, БМП, до миллиона рублей в случае с пусковой установкой HIMARS.

