Сколько будут получать за службу мобилизованные россияне? Спойлер: на первый взгляд кажется, что не очень много
«Фонтанка» рассказывает об основных и дополнительных выплатах
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны 21 сентября заявил, что попавшие под частичную мобилизацию граждане будут иметь статус и денежное содержание, как у военнослужащих по контракту.
— Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания, — сказал он.
На сайте Минобороны сообщается, что денежное довольствие военнослужащих по контракту состоит из оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию. В сумме они составляют оклад денежного содержания, к которому прибавляются месячные и иные дополнительные выплаты. С 1 октября 2022 года оклады проиндексируют на 4% (годовая инфляция по итогам 2021 года — 8,4%, по данным на август 2022 года — 14,3%), а до тех пор будут действовать нормативы 2021 года.
Из них следует, что в зависимости от звания военнослужащие ежемесячно получают оклад от 5794 рублей (рядовой, матрос) до
К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
- надбавка за выслугу лет: от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20% и так далее. Максимальная дается при выслуге 25 лет и более — 40%;
- надбавка за классную квалификацию — от 5 до 30%;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну — 10–25%;
- надбавка за особые условия военной службы — 0–30%;
- премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей — от 1 до 25%;
- надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны — от 10 до 20%;
- надбавка за стаж работы в шифровальных органах — 5–30%;
- надбавка за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, в том числе водолазные работы, прыжки с парашютом — 0–100%;
- ежемесячная надбавка за особые достижения в службе военнослужащим (физкультурное образование, водители и др.) — 0–100%;
- ежемесячная надбавка при награждении знаками отличия Минобороны РФ — 0–30% (медаль «За боевые отличия»;
- ежемесячная надбавка военнослужащим, проходящим службу на воинских должностях с 1-го по 4-й тарифный разряд — 0–50%;
- районный коэффициент за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с неблагоприятными экологическими и климатическими условиями, отдаленных, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях — 1,1–2,0%;
- надбавка за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях — 0–100%;
- стандартный налоговый вычет: 500–3000 рублей;
- налоговые вычеты на детей налогоплательщика;
- ежегодная материальная помощь (в размере не менее одного месячного оклада денежного содержания военнослужащего).
При этом вычитаются удержания по исполнительным документам и прочие удержания, если они есть, а также 13% НДФЛ. На сайте Минобороны есть удобный калькулятор, который позволяет подсчитать минимальное довольствие. Однако по его расчетам обычному рядовому без каких-либо заслуг, привилегий и льгот полагается всего что-то вроде 13–14 тыс. рублей.
Все вышеперечисленные оклады справедливы для проходящих службу по контракту на территории России. За ее пределами и в условиях боевых действий платят значительно больше. Самая весомая статья дохода — суточные 53 доллара. В таких условиях и рядовой может получать более 150 тыс. рублей в месяц. А за захват или уничтожение военной спецтехники можно получить дополнительно от 50 тыс. рублей, если это, например, БМП, до миллиона рублей в случае с пусковой установкой HIMARS.
Как говорил Шойгу, частичная мобилизация проводится для того, чтобы контролировать ранее освобожденные территории, «сзади и вдоль» тысячекилометровой линии соприкосновения. Однако с 23 по 27 сентября в непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской области пройдут референдумы об их присоединении к России. Если жители этих территорий проголосуют за, их земли, где непосредственно идут боевые действия, войдут в состав Федерации.
При этом, как сообщил журналистам глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, служба не освободит мобилизованных граждан, например, от платежей по ипотеке.
— Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая, — заявил он (цитата по «Ъ»).
Конкретный размер довольствия он не назвал, но, как передает «Российская газета», отметил, что у людей с зарплатой, к примеру, выше 400 тысяч рублей, есть возможность «и так погасить свою ипотеку».
В разговоре с «Фонтанкой» генерал-полковник развил свою мысль. С его точки зрения, финансовые условия для мобилизованного военнослужащего не ухудшатся.
Здесь возникает логичный вопрос: «Как?» Ведь если мобилизованные юридически будут находиться, к примеру, на территории Белгородской области и подвергаться такой же опасности, как мирные жители, то фактически у них не будет статуса участников боевых действий, а соответственно, не будет повышенных выплат.
По словам Картаполова, подразумевается, что, даже находясь на приграничных с Украиной территориях, «новобранцы» будут иметь все те же выплаты, привилегии и гарантии, что участники специальной военной операции. Юридически это пока не отрегулировано, но, по мнению Картаполова, этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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Что до кредитов, Центробанк не стал рубить с плеча. Регулятор рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизованным заемщикам — разработать для них специальные программы кредитных каникул, реструктурировать или адаптировать уже существующие займы.
Кроме того, кредиторам рекомендовано не начислять штрафы и пени за просрочку платежей. Если есть просрочка — приостановить взыскание задолженности или ипотечного жилья. А если взыскание на квартиру уже обращено, не выселять из нее жильцов. Всё это также касается близких родственников таких заемщиков, которые находятся у них на иждивении.
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