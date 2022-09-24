Страховка для мобилизованных: разбираемся, какие выплаты предусмотрены

Условия любой страховки прописаны в договоре, но в общем случае в нём всегда есть пункт, освобождающий страховщиков от выплаты, если смерть или травмы клиента получены в результате военных действий.

— Это не прихоть каждой отдельной страховой компании, а общие исключения, прописанные в Гражданском кодексе, — поясняет директор Центра страхования Кирилл Смолин. — Помимо военных действий, к таковым относятся ядерный взрыв, народные волнения и еще ряд обстоятельств.