Страховка для мобилизованных: разбираемся, какие выплаты предусмотрены
Им положены специальные виды страхования
После объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации многие задаются вопросом, что будет с их ипотекой и семьями в случае неблагоприятного развития событий — гибели, ранения, инвалидности. Читатели спрашивают, продолжит ли действовать их страховка жизни и здоровья, которую, например, требуют при заключении ипотечного договора. Мы адресовали эти вопросы специалисту по страхованию и разобрались, на какие выплаты могут претендовать семьи мобилизованных участников СВО.
Обычная страховка не действует
Условия любой страховки прописаны в договоре, но в общем случае в нём всегда есть пункт, освобождающий страховщиков от выплаты, если смерть или травмы клиента получены в результате военных действий.
— Это не прихоть каждой отдельной страховой компании, а общие исключения, прописанные в Гражданском кодексе, — поясняет директор Центра страхования Кирилл Смолин. — Помимо военных действий, к таковым относятся ядерный взрыв, народные волнения и еще ряд обстоятельств.
Это прямым текстом указано в части 1 статьи 964 ГК РФ. Норма обычно переносится и в текст договора, например, у «Сбербанка Страхование жизни» в нём написано: страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий (это не весь перечень).
Страховым не запрещено включать в число оплачиваемых рисков и описанные выше случаи, но в любом случае речь идет не о стандартном полисе, оформленном ипотечником. При этом Кирилл Смолин не исключает, что страховые возьмут на себя добровольные обязательства по выплатам мобилизованным россиянам:
— В принципе, для самих страховых компаний в общей массе эти расходы будут не настолько большие, поэтому как раз в эти дни многие обсуждают данный вопрос и пытаются выработать линию поведения, — говорит он. — На все вопросы такого рода ответ, как правило, стандартный: всё решается индивидуально. Пока позиция не выработана, потому что для всех это новая ситуация, при этом я не удивлюсь, если какие-то компании будут делать подобные выплаты из патриотических побуждений.
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс ранее заявлял, что многие страховые компании выплачивают компенсации за потерю здоровья или жизни, хотя не обязаны этого делать.
Гражданскую страховку заменит военная
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— Это не индивидуальное страхование жизни, поименное, а коллективное, — поясняет Кирилл Смолин. — Таким образом любой, кто поступил на военную службу, получает такую страховку. Насколько можно судить из официальных заявлений, мобилизованные будут приравниваться к контрактникам, значит, могут претендовать на те же самые социальные гарантии. Размер выплат по таким страховкам четко определен.
Выплата, которая была предусмотрена и до СВО, состоит из двух частей: страховой компенсации и единовременного пособия. Они индексируются каждый год и в настоящий момент при гибели военнослужащего составляют 2,968 миллиона рублей и 4,453 миллиона рублей соответственно, в сумме — 7,421 миллиона рублей. О подобной компенсации, в частности, говорил президент РФ Владимир Путин. Страховая выплата за ранение составляет от 74 до 297 тысяч рублей в зависимости от тяжести, за инвалидность — от 742 тысяч до 2,2 миллиона рублей. Единовременная выплата при увольнении вследствие травмы для контрактников близка к 3 миллионам рублей, для призывников — около 1,5 миллиона (уточним, что использование срочников во время СВО не предполагается). Кроме того, получившим инвалидность участникам спецоперации положены ежемесячные выплаты и другие компенсации как из федерального бюджета, так и из областных.
В марте 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому за погибшего участника СВО положена выплата в 5 миллионов рублей, за раненого — 3 миллиона рублей. Эти выплаты идут параллельно с остальными, предусмотренными законом.
Защищены ли ипотечники?
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Выплаты за гибель, ранения или инвалидность семьям участников СВО предусмотрены только при наступлении страхового случая, и в остальном платить ипотеку придется на общих основаниях: юристы считают, что банки, скорее всего, не признают СВО форс-мажорным обстоятельством. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил журналистам, что ипотечники продолжат выплачивать свой долг, поскольку зарплата военнослужащих позволит это делать. Попутно Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам — предложение во многом повторяет аналогичные меры ковидных времен. Зазвучали предложения утвердить такую меру на законодательном уровне, но окончательных решений на этот счет пока нет.
А вот список того, что взять с собой мобилизованным. Вопросы о мобилизации можно задать по телефону горячей линии.
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