Что делать тем, кто живет в городе не по прописке? Разбираемся в тонкостях вызова на службу по мобилизации
Эксперты — о том, что грозит людям, которые не уведомили военкомат о своем переезде
С 21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию из-за спецоперации на Украине. Людям, которые подлежат вызову на службу, должны прийти повестки и мобилизационные предписания, которые вручить должны лично. Делать это будут по месту жительства.
По сути, это значит, что тем, кто живет в городе (или регионе) не по прописке, нужно будет вернуться домой. Хотя по факту, как пояснил E1.RU юрист Евгений Крылов, сотрудники военкоматов найдут всех и так.
— Разыскные материалы на призывников направляются в МВД, которое делает запрос в налоговую, и этого, как правило, достаточно. Потому что сразу видно, где человек работает, кто платит за него налоги. Юридически должны приехать, убедиться, что человека нет дома, подписать рапорт, отправить повестку работодателю, который будет обязан ее вручить. Могут и у подъездов караулить, существует миллион таких практик, когда призывников выманивали из квартир, — объяснил Евгений Крылов.
В ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» при этом говорится также о запрете на выезд из населенного пункта, где прописан человек.
— Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, — прописано в 21-й статье закона.
Однако член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил РИА «Новости», что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, действует он только с момента получения повестки.
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За неявку по повестке (если она была получена лично в руки), как и за переезд в другой населенный пункт без уведомления об этом военного комиссариата, грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей по статье 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»).
Всего призвать собираются около 300 тысяч человек. Как это будет происходить, мы разбирались в этом материале. Полную речь президента об объявлении частичной мобилизации читайте здесь.