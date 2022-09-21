Что делать тем, кто живет в городе не по прописке? Разбираемся в тонкостях вызова на службу по мобилизации

С 21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию из-за спецоперации на Украине. Людям, которые подлежат вызову на службу, должны прийти повестки и мобилизационные предписания, которые вручить должны лично. Делать это будут по месту жительства.



По сути, это значит, что тем, кто живет в городе (или регионе) не по прописке, нужно будет вернуться домой. Хотя по факту, как пояснил E1.RU юрист Евгений Крылов, сотрудники военкоматов найдут всех и так.