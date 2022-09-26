Можно ли военнообязанным покидать Россию? А выезжать в другой город или регион? Разбор с экспертами
На горячей линии говорят, что дело в повестке — тем, кто ее получил, уезжать за границу нельзя
Вопросов на тему частичной мобилизации, объявленной неделю назад Владимиром Путиным, по-прежнему много. Один из них касается возможности передвижения мужчин, состоящих на воинском учете. Разбираемся, кому можно выезжать за границу или за пределы региона проживания и что для этого нужно.
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Однако на горячей линии 122, посвященной вопросам частичной мобилизации, корреспонденту NN.RU сообщили, что в настоящее время если человек не получил повестку, то он может свободно передвигаться.
— Если повестку не получили, границы все свободны, всё открыто, — подытожил оператор горячей линии 122.
Об этом же ранее сообщала в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова: «Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне».
Между тем Зарина Догузова всё же посоветовала проконсультироваться в военкомате по месту прописки.
По всей стране в вопросе свободного передвижения какого-то единообразия до сих пор нет.
Так, в ряде регионов были выпущены приказы военных комиссаров, в которых указывалось следующее: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повестки, временно запрещается выезд за пределы района (города)». Подобного рода запреты введены, например, в Дагестане, Ульяновской области и Магаданской области.
Между тем в аналогичных приказах военных комиссаров других субъектов России о запрете покидать место проживания ничего не говорится. Например, это Краснодарский край, Пензенская область и Москва.
В Нижегородской области власти сначала распространили информацию о запрете пребывающим в запасе выезжать за пределы города, но позднее военный комиссар региона сообщил, что такой запрет не установлен.
А в Республике Татарстан изменили пункт приказа военного комиссара, касающийся передвижения для пребывающих в запасе: там был отменен запрет покидать регион, но введена необходимость «согласовать в военном комиссариате по месту постановки на воинский учет порядок выезда и прибытия».
Несмотря на разные подходы в регионах страны, о массовых случаях запрета выезда за границу или покидания территории региона проживания пока неизвестно. В СМИ попадаются лишь редкие сообщения об этом. Так, стало известно о случае, когда военнообязанного не пустили в Турцию, о случаях запретов выезда также сообщил правозащитник Павел Чиков у себя в телеграм-канале.
— Право гражданина РФ на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено только в случаях, предусмотренных в
В связи с появлением случаев отказа в выезде за границу некоторые юристы всё же советуют перед поездкой перестраховаться и обратиться за разъяснениями в военкомат по месту прописки.
—Те, кто не хочет проверять в комиссариате данную информацию, так как боится вручения повестки, может узнать об ограничении только опытным путем, — говорит частнопрактикующий юрист в сфере туризма Игорь Косицын.
Директор туристической компании Travel Studio by Irina Kulshova Ирина Кульшова также считает, что подстраховать себя можно, взяв выписку из военкомата о том, что вы не попадаете под мобилизацию.
— Справки дают, но многие просто этого не делают, не хотят контактировать с военкоматом, — рассказала Ирина Кульшова, добавив, что сейчас на границе у мужчин иногда спрашивают наличие обратного билета, дату покупки тура, чек и договор. — Могу сказать, все наши туристы, которые вчера и сегодня планировали улететь, улетели в штатном режиме.
Тем временем появилась информация, что для тюменцев, попадающих под частичную мобилизацию, закрыт выезд в Казахстан. Списки тех, кто попадает в первую волну мобилизации, в пограничное управление передают военкоматы. Об этом 72.RU рассказали в пограничной службе ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Для всех остальных людей граница остается открытой.
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— Иногда исполняем поручения, в том числе и военкомата. Категории лиц, находящихся в резерве, объясняем, что если они в списке [военкомата], то им нужно обратиться в военкомат, и отправляем обратно. Как и каким образом, каких лиц включают в эти списки, лучше уточнить в военкомате, — рассказали редакции 72.RU в пресс-службе ведомства.
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