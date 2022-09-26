Можно ли военнообязанным покидать Россию? А выезжать в другой город или регион? Разбор с экспертами

Вопросов на тему частичной мобилизации, объявленной неделю назад Владимиром Путиным, по-прежнему много. Один из них касается возможности передвижения мужчин, состоящих на воинском учете. Разбираемся, кому можно выезжать за границу или за пределы региона проживания и что для этого нужно.



В статье № 21 Закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» указывается: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов района или города (в городах без районного деления)».