Перекроют ли выезды за границу из-за частичной мобилизации в России? Отвечает юрист

Президент выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что в стране объявляется частичная мобилизация. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат 300 тысяч резервистов, на которых может быть распространено ограничение на выезд за рубеж. По словам юристов, такой запрет предусматривает федеральный закон о мобилизации.



— Я не готов ответить, как это будет реализовываться, потому что никто этого не знает достоверно. Закон запрещает не только выезд за границу, нельзя даже менять регион проживания без разрешения военкомата, — рассказал юрист Евгений Крылов. — Даже если человек уже купил билеты и завтра улетает, мобилизацию ввели уже, так что, скорее всего, его не выпустят. Вопрос только, как это будет реализовываться. Что там, встанет взвод и будет ловить всех, кто в запасе? Нужно занести в электронную базу данные всех, кто находится в запасе. Такого ресурса нет, чтобы это сделать ежесекундно. Наверное.