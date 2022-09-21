Перекроют ли выезды за границу из-за частичной мобилизации в России? Отвечает юрист
В подвешенном состоянии оказались туристы и операторы
Президент выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что в стране объявляется частичная мобилизация. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат 300 тысяч резервистов, на которых может быть распространено ограничение на выезд за рубеж. По словам юристов, такой запрет предусматривает федеральный закон о мобилизации.
— Я не готов ответить, как это будет реализовываться, потому что никто этого не знает достоверно. Закон запрещает не только выезд за границу, нельзя даже менять регион проживания без разрешения военкомата, — рассказал юрист Евгений Крылов. — Даже если человек уже купил билеты и завтра улетает, мобилизацию ввели уже, так что, скорее всего, его не выпустят. Вопрос только, как это будет реализовываться. Что там, встанет взвод и будет ловить всех, кто в запасе? Нужно занести в электронную базу данные всех, кто находится в запасе. Такого ресурса нет, чтобы это сделать ежесекундно. Наверное.
Много вопросов сейчас у туристических операторов. Им непонятно, является ли мобилизация основанием аннулировать поездки за границу.
— Мы ждем ответа на наш запрос, который мы сделали, от Федерального агентства по туризму, будем исходить из официальных документов. На данный момент никакой паники не наблюдается. У нас есть обращения по поводу разъяснения, — рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Пока никакой угрозы для программ, в том числе чартерных, я не вижу. В каких случаях возможна аннуляция, в каких она не требуется — я думаю, что будет понятно не ранее, чем через пару суток.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о закрытии границ для россиян, подлежащих частичной мобилизации:
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— Давайте наберемся терпения, разъяснения последуют, — сказал Песков.
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