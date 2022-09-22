Нужно ли теперь всегда носить с собой военник? Отвечаем на один из самых важных вопросов о мобилизации
Юрист объяснил, на что нужно ориентироваться
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация из-за спецоперации на Украине. Всего призвать собираются около 300 тысяч человек.
Ожидается, что в первую очередь призыв коснется тех, кто служил, имеет военно-учетные специальности и опыт боевых действий. Вся информация об этом хранится в военных билетах (мы уже объясняли, как в них разбираться). Но стал ли в текущей ситуации военник главным документом, который теперь всегда нужно носить с собой? Мы задали этот вопрос юристу.
— По закону носить с собой военные билеты не нужно. Но ситуация может измениться, если будет принят новый федеральный закон или внесут изменения в закон о мобилизации или закон «О воинской обязанности и военной службе». Или любое локальное распоряжение правительства, если завтра выйдет постановление о том, что все обязаны носить с собой военные билеты, — объяснил E1.RU юрист Евгений Крылов.
В целом же сейчас, по мнению эксперта, не имеет абсолютно никакой разницы, есть у человека военный билет при себе или нет. Ситуацию кардинально это не меняет.
— Если вас остановят и у вас не будет с собой военника, вас доставят в отдел полиции, установят личность, запросят данные в военкомате. То, что у вас при себе нет военного билета, вообще никак не спасает. Во имя личного спокойствия я бы носил с собой медицинские документы, подтверждающие категорию годности Д, — добавил юрист.
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