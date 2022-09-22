Нужно ли теперь всегда носить с собой военник? Отвечаем на один из самых важных вопросов о мобилизации

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация из-за спецоперации на Украине. Всего призвать собираются около 300 тысяч человек.



Ожидается, что в первую очередь призыв коснется тех, кто служил, имеет военно-учетные специальности и опыт боевых действий. Вся информация об этом хранится в военных билетах (мы уже объясняли, как в них разбираться). Но стал ли в текущей ситуации военник главным документом, который теперь всегда нужно носить с собой? Мы задали этот вопрос юристу.