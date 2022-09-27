Где получить и кому показать справку о болезни, если в военкоматах нет медкомиссии

Сколиоз для освобождения от службы надо нажить такой, чтобы его искривление было более 17 градусов, чтобы он имел серьезные клинические проявления (болевой синдром, ограничение амплитуды движения, понижение чувствительности или снижение мышечной силы).



Грыжи позвонковых дисков, о которых неврологи говорят — «они есть у всех», для освобождения от службы должны быть множественными, как минимум в двух отделах (например, в поясничном и грудном), и тоже оказывать влияние на качество жизни — болеть, ограничивать подвижность и т. д .

