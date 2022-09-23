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В России заработала горячая линия по частичной мобилизации

Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону

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Частичная мобилизация идет второй день, но вопросов меньше не становится

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С сегодняшнего дня в России начала работу горячая линия по частичной мобилизации. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, все связанные с ней вопросы можно решить по телефону 122.

Кроме того, правительство собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации и с Минобороны готовит ответы. Их можно будет получить на сайте «Объясняем.рф».

Ответы на некоторые вопросы вы можете найти и в наших материалах. Например, за последние два дня мы успели рассказать о том, кого призовут во время частичной мобилизации, как должны вручать повестки и могут ли это сделать прямо на улице, а также о том, что будет с теми, кто получит повестку, но не явится в военкомат указанный срок.

Горячая линияПризывМобилизацияСпецоперация на УкраинеЧастичная мобилизация
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