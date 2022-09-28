В соцсетях распространяется «аптечка мобилизованного». Почему у врачей к ней вопросы

«Надейся на лучшее, готовься к худшему», — так думают все, кто в панике собирает аптечку своим мобилизованным. Неважно, уехали они уже на сборы или нет, — ее можно привезти в часть. Что и сколько стоит, тоже неважно, причем потраченных денег никто не пожалеет, если покупки останутся неиспользованными. «Фонтанка» внимательно посмотрела, что соцсети рекомендуют сложить в аптечку, и предложила врачам прокомментировать, зачем всё это нужно мобилизованному. Точнее, нужно ли.



— Можно взять с собой хоть медицинский склад, если здоровья хватит его носить, дело хозяйское. Только стоит помнить, что человек мобилизуется не на деревню к дедушке, а в ряды Вооруженных сил. Там каждому бойцу выдается стандартная универсальная аптечка, которая собрана для спасения жизни раненого, в ней всё необходимое есть, и оно занимает небольшой объем, — объясняет заведующий травматологическим отделением одной из больниц Петербурга. — Когда собираешь аптечку, надо помнить, что есть лекарства, которые опасно брать с собой, — те же наркотические анальгетики, которые и без мобилизации, мягко говоря, запрещено использовать в соответствии с Уголовным кодексом, а также другие сильнодействующие препараты, если человек в силу состояния здоровья не принимает их регулярно и у него нет рецепта на эти лекарства.

