3 тысячи штрафа в прошлом? Юрист объяснил, грозит ли теперь уголовка за неявку по повестке

Сегодня, 24 сентября, Владимир Путин подписал ряд поправок к военным законам. В них сказано, что теперь призванные на военные сборы из запаса будут нести такую же уголовную ответственность за неявку на службу или самовольное оставление места службы, как и контрактники.



Прежде, согласно официальным разъяснениям Минобороны, неявка по повестке каралась только штрафом от 500 до 3 тысяч рублей. Теперь штраф заменят на два года лишения свободы? Разбираемся вместе с юристом Евгением Крыловым.