3 тысячи штрафа в прошлом? Юрист объяснил, грозит ли теперь уголовка за неявку по повестке
В России ужесточили ответственность за целый ряд преступлений против военной службы
Сегодня, 24 сентября, Владимир Путин подписал ряд поправок к военным законам. В них сказано, что теперь призванные на военные сборы из запаса будут нести такую же уголовную ответственность за неявку на службу или самовольное оставление места службы, как и контрактники.
Прежде, согласно официальным разъяснениям Минобороны, неявка по повестке каралась только штрафом от 500 до 3 тысяч рублей. Теперь штраф заменят на два года лишения свободы? Разбираемся вместе с юристом Евгением Крыловым.
— Первая команда юристов считает, что будет возбуждаться уголовное дело по 328-й статье (об уклонении от призыва на военную службу) со ссылкой на 63-ю статью — про отягчающие обстоятельства (к ним теперь относятся «условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий». — Прим. ред.). Есть вторая группа юристов, их мнение тоже обоснованно законом. Они считают, что уголовной ответственности за уклонение от мобилизационного призыва в принципе не существует. Почему? Потому что единственная статья для уклонистов в УК — это 328-я. Согласно разъяснениям Верховного суда по данной статье, лица, которые находятся в запасе, не являются субъектами преступления, — рассказал юрист.
В особом положении находятся резервисты. Их теоретически можно причислять к контрактникам.
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— По поводу резервистов: они подписали контракт по состоянию в мобилизационном резерве. Может быть, юристы исходят из того, что они контрактники, а значит, потому им грозит уголовная ответственность. С этим вопросом придется разбираться чуть дольше. В любом случае, ответственности больше подвержены действующие военнослужащие, — считает Крылов. — Но никто не может сказать точно, что значат эти поправки, пока не возбудят первое уголовное дело, которое дойдет до Верховного суда.
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