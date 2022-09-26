Кто будет платить алименты, если отца призвали по мобилизации? Отвечает юрист

Как показали первые дни объявленной на прошлой неделе Владимиром Путиным частичной мобилизации, семейное положение запасника влияет на решение о его призыве в исключительных случаях, наличие одного, двух и даже трех детей — не повод для отсрочки. Так среди мобилизованных оказываются отцы, в том числе те, кто живет отдельно и платит на ребенка алименты. Что теперь будет с этими детьми и алиментами на их содержание?

