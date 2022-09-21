В Госдуме объяснили, смогут ли мужчины выехать за границу во время частичной мобилизации
Депутат Госдумы посоветовал мужчинам «безопасные» направления
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, смогут ли мужчины выезжать из своих регионов и за границу в связи с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией.
По словам депутата, дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено, а «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране».
— У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет, — рассказал Картаполов журналистам. — Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края.
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В то же время в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» говорится, что «гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».
О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, кого будут призывать в армию в рамках частичной мобилизации. По его данным, в общей сложности призовут 300 тысяч человек. Шойгу заявил, что будут призывать только тех, кто в запасе. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.