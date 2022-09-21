В Госдуме объяснили, смогут ли мужчины выехать за границу во время частичной мобилизации

— У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет, — рассказал Картаполов журналистам. — Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края.

