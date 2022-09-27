В России из мобилизованных формируют отряды теробороны. Что это такое и зачем они нужны

В военкоматах Петербурга и Москвы некоторых мобилизованных направляют в отряды теробороны. «Фонтанка» рассказывает, что это такое.



Словосочетание «территориальная оборона» еще недавно употреблялось только в контексте Вооруженных сил Украины. Однако такие воинские структуры имеются и в России, но о них мало кто знает даже среди людей, отвечающих за мобилизацию.

