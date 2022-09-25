Пришла повестка, а у меня ковид. Нужно ли идти в военкомат?
Подтвердить заболевание можно только листком нетрудоспособности
Сейчас в России не только идет мобилизация, но и продолжается пандемия COVID-19. Правительственный канал в Telegram «Объясняем.рф» опубликовал ответ на вопрос, который часто поступает на горячую линию по частичной мобилизации 122: «Если я пришел на призывной пункт с положительным тестом на ковид, меня возьмут или отправят на изоляцию?»
— При положительном ПЦР-тесте на COVID-19 нельзя посещать общественные места, включая военкомат. Необходимо обратиться за медицинской помощью, а после окончания лечения предоставить в военкомат листок нетрудоспособности, — говорится в сообщении.
Там уточняется, что если человек не может явиться по повестке из-за болезни — нужно любым способом уведомить об этом военкомат, а после выздоровления прийти с больничным листом или «вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями».
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