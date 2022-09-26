Все призывники по мобилизации досрочно отправятся на пенсию
Об этом заявили в правительстве — необходимые поправки уже в работе
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников. По ее словам, работники получат статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии контрактников. Период прохождения военной службы будет включен в страховой стаж для назначения пенсии.
— Прорабатываются поправки о списках работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия, — пояснила Татьяна Голикова.
Также, по словам зампреда правительства РФ, правительство совместно с депутатами подготовило поправки в законодательство, по которым будут защищены трудовые права участников спецоперации — как мобилизованных, так и контрактников.
— Поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных: речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам, — заявила Татьяна Голикова.
Ранее мы подробно рассказывали о том, какие семейные обстоятельства могут учесть в военкомате для отсрочки от призыва по мобилизации. Также мы разбирались в том, какие страховые выплаты предусмотрены для мобилизованных. Подробно о последних событиях по частичной мобилизации и СВО можно узнать из текстовой онлайн-трансляции.