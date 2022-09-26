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Спецоперация на Украине

В России объявили мобилизацию. Как узнать, попадаю ли я под призыв?

Основные данные есть в военном билете

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На службу планируют призвать 300 тысяч человек

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать на службу планируют 300 тысяч резервистов. Как самостоятельно выяснить, попадаете вы под мобилизацию или нет? В правительственном телеграм-канале «Объясняем.рф» рассказали о главных критериях.

В первую очередь по мобилизации призовут граждан 1-го разряда. Это подразумевает возрастные ограничения:

  • рядовые и сержанты — до 35 лет;
  • младшие офицеры — до 50 лет;
  • старшие офицеры — до 55 лет.

Кроме того, в первую очередь будут призывать граждан с военно-учетными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности. Опыт участия в боевых действиях учитывается при назначении на воинские должности. Мобилизованных назначат на воинские должности в соответствии с припиской или, при ее отсутствии, с учетом имеющейся военно-учетной специальности и ранее полученного опыта прохождения военной службы.

Если смотреть на состояние здоровья, то существует 5 категорий годности к военной службе:

  • А — годен;
  • Б — годен с незначительными ограничениями;
  • В — ограниченно годен;
  • Г — временно не годен;
  • Д — не годен.

Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, В.

Кроме того, можно самостоятельно узнать в военкомате по месту проживания (там, где вы живете в данный момент), подлежите ли вы мобилизации.

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— Если человек понимает, что он подлежит мобилизации, но хочет проверить это, можно самостоятельно обратиться в военкомат, — пояснил юрист Андрей Конышев. — Но таких случаев практически не бывает, обычно люди сидят и ждут повестки. Нужно руководствоваться данными в военном билете, а также приказами и постановлениями органов местного самоуправления, в которых указано, какие категории и специальности подлежат мобилизации.

Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.

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