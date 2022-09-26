В России объявили мобилизацию. Как узнать, попадаю ли я под призыв?

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать на службу планируют 300 тысяч резервистов. Как самостоятельно выяснить, попадаете вы под мобилизацию или нет? В правительственном телеграм-канале «Объясняем.рф» рассказали о главных критериях.



В первую очередь по мобилизации призовут граждан 1-го разряда. Это подразумевает возрастные ограничения:

