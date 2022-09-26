В России объявили мобилизацию. Как узнать, попадаю ли я под призыв?
Основные данные есть в военном билете
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать на службу планируют
В первую очередь по мобилизации призовут граждан
- рядовые и сержанты — до 35 лет;
- младшие офицеры — до 50 лет;
- старшие офицеры — до 55 лет.
Кроме того, в первую очередь будут призывать граждан с военно-учетными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности. Опыт участия в боевых действиях учитывается при назначении на воинские должности. Мобилизованных назначат на воинские должности в соответствии с припиской или, при ее отсутствии, с учетом имеющейся военно-учетной специальности и ранее полученного опыта прохождения военной службы.
Если смотреть на состояние здоровья, то существует 5 категорий годности к военной службе:
- А — годен;
- Б — годен с незначительными ограничениями;
- В — ограниченно годен;
- Г — временно не годен;
- Д — не годен.
Эта буква обычно указана на
Кроме того, можно самостоятельно узнать в военкомате по месту проживания (там, где вы живете в данный момент), подлежите ли вы мобилизации.
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— Если человек понимает, что он подлежит мобилизации, но хочет проверить это, можно самостоятельно обратиться в военкомат, — пояснил юрист Андрей Конышев. — Но таких случаев практически не бывает, обычно люди сидят и ждут повестки. Нужно руководствоваться данными в военном билете, а также приказами и постановлениями органов местного самоуправления, в которых указано, какие категории и специальности подлежат мобилизации.
Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.