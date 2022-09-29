Спикер Госдумы заявил, что военнообязанным запрещено покидать Россию

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, породила множество вопросов. Один из них — можно ли выезжать за границу военнообязанным. 26 сентября Минобороны заявило, что «в условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», на следующий день на правительственном портале «Объясняем.рф» появилось сообщение о том, что «при частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу». Но даже после этих заявлений вопросов меньше не стало, и спикер Госдумы Вячеслав Володин решил внести свою лепту в серию разъяснений.

