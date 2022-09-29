Спикер Госдумы заявил, что военнообязанным запрещено покидать Россию
Володин ссылается на закон «О мобилизационной подготовке»
Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, породила множество вопросов. Один из них — можно ли выезжать за границу военнообязанным. 26 сентября Минобороны заявило, что «в условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», на следующий день на правительственном портале «Объясняем.рф» появилось сообщение о том, что «при частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу». Но даже после этих заявлений вопросов меньше не стало, и спикер Госдумы Вячеслав Володин решил внести свою лепту в серию разъяснений.
— На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу, — написал Володин у себя в Telegram-канале. — Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные.
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Вместе с тем Володин отметил, что ему поступает «много обращений по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного». Спикер отметил, что «военкоматы признают ошибки» и «приводят всё в соответствие с нормативными документами». Если вам или вашим близким пришла повестка, и вы считаете, что она пришла ошибочно — объясняем, что делать в такой ситуации.
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