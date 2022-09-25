Путин приказал дать отсрочку от мобилизации студентам вузов и колледжей. Рассказываем об указе подробнее
Президент подписал соответствующий документ 24 сентября
Накануне, 24 сентября, Владимир Путин подписал указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В соответствии с документом, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам вузов и колледжей, которые обучаются очно и очно-заочно по программам, имеющим государственную аккредитацию. Под отсрочку подпадают студенты, которые получают образование соответствующего уровня впервые.
Указ начинает действие с сегодняшнего дня.
Несколькими часами ранее мы сообщали, что Путин подписал пакет поправок, которые ужесточают или вводят уголовную ответственность за неисполнение воинского приказа, дезертирство, добровольную сдачу в плен, мародерство, уклонение от службы и другие деяния. Нарушитель может получить до 15 лет колонии. Почитайте мнение юристов о новых поправках.
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