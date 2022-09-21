Что делать, если я женщина и подлежу мобилизации? Подробная инструкция

Во время частичной мобилизации привлекут тех, кто уже имеет военный билет. Его, например, выдают всем выпускникам и выпускницам медучилищ и вузов. Женщины со специальностью из списка считаются запасниками. Из утреннего указа Владимира Путина следует, что призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, без указания на пол или конкретные позиции.

Нужно ли идти самой в военкомат?

Самостоятельно идти в военкомат нужно только тем, у кого на руках есть мобилизационные предписания. Это не повестки. Кстати, некоторые россияне получили предписания уже сегодня.