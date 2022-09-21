Что делать, если я женщина и подлежу мобилизации? Подробная инструкция
Рассказываем, какие права и обязанности во время частичной мобилизации есть у россиянок
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он заявил о частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек. Призывать, по его словам, будут только тех, кто в запасе. Мы рассказывали, кого призовут в первую очередь, как будет проходить призыв и кому положена отсрочка.
Среди военнообязанных есть и представительницы женского пола. Наши коллеги из MSK1.RU разобрались, женщин каких специальностей привлекут во время частичной мобилизации, есть ли у них возможность выезжать из страны и получить отсрочку.
Женщин каких специальностей призовут
Женщины подлежат постановке на воинский учет, если они получили подготовку по следующим специальностям в сферах:
- связи (монтажники, телефонисты, телеграфисты, радисты, специалисты в области радиотехники, телекоммуникаций и др.);
- вычислительной техники (операторы ЭВМ, электромеханики по ремонту и обслуживанию ЭВМ, специалисты в области информатики, вычислительной техники и др.);
- оптических и звукометрических средств измерения и метеорологии (метеорологи, оптики, геодезисты и др.);
- медицины (врачи, провизоры, средний медицинский и фармацевтический персонал);
- полиграфии (граверы, цинкографы, наладчики полиграфического оборудования, полиграфисты, специалисты в области издательского дела);
- картографии, топогеодезии, фотограмметрии и аэрофотослужбы (техники, картографы, географы и др.).
Во время частичной мобилизации привлекут тех, кто уже имеет военный билет. Его, например, выдают всем выпускникам и выпускницам медучилищ и вузов. Женщины со специальностью из списка считаются запасниками. Из утреннего указа Владимира Путина следует, что призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, без указания на пол или конкретные позиции.
Нужно ли идти самой в военкомат?
Самостоятельно идти в военкомат нужно только тем, у кого на руках есть мобилизационные предписания. Это не повестки. Кстати, некоторые россияне получили предписания уже сегодня.
В рамках частичной мобилизации граждан оповещают как всегда — путем вручения повесток лично в руки под подпись. Повестку могут вручить по месту жительства или по месту работы, рассказал правозащитник Павел Чиков.
Можно ли выезжать за границу?
Пока власти не объявили, каким образом будут регулироваться перемещения военнообязанных.
Согласно статье 21 закона «О мобилизационной подготовке», «гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».
— Такая формулировка говорит о том, что выезд императивно запрещен, указано утвердительно, полагаю, что теперь эта норма касается всех запасников, в том числе женщин, — отметил в разговоре с MSK1.RU юрист Евгений Крылов.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о закрытии границ для россиян, подлежащих частичной мобилизации.
— Никаких новых ограничений на выезд за границу не вводилось, — сообщили в Ростуризме.
Как женщине получить отсрочку от мобилизации
Статья об отсрочке также распространяется на женщин. Если обобщить, то отсрочка положена многодетным матерям, беременным и судимым женщинам, а также депутатам Госдумы и Совфеда.
- Отсрочку предоставляют, к примеру, временно негодным к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, причиной для отсрочки может стать уход за близким родственником или опека над братом или сестрой, если больше некому;
- не идут служить родители четырех детей младше 16 лет, родители-одиночки и беременные женщины, если срок больше 22 недель;
- не отправят на службу человека, если у его матери, помимо него, есть больше четырех детей младше 8 лет и она воспитывает их без мужа;
- отсрочка предоставляется членам Совета Федерации, депутатам Государственной думы и тем, у кого есть «бронь», то есть эти люди нужны в тылу для обеспечения работы организаций и госструктур;
- не подлежат призыву также люди с непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений.
Возрастные ограничения
Женщинам присвоен третий разряд запаса. Без офицерского звания призываются до 45 лет, а женщины-офицеры — до 50.
Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что призывать в армию в рамках частичной мобилизации планируют тех, кто подпадает под первый разряд, а до женщин это вряд ли дойдет.
— В первую очередь это будет касаться первого разряда в основном, — сообщил Картаполов нашим коллегам из «Фонтанки». — Может быть, это будет касаться отдельных должностей, кого-то со второго разряда попросят, но маловероятно. Третий разряд, думаю, им вообще можно не переживать по этому поводу.
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Полный текст указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ читайте здесь. Мы также публиковали разъяснения министра обороны РФ. На фоне этого россияне начали массово скупать авиабилеты в страны ближайшего зарубежья, а после открытия фондового рынка акции российских компаний резко обвалились на 10%.