Меня призывают в армию. Что взять с собой
Публикуем список вещей, которые нужно взять на сборный пункт
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Для тех, кто подпадет под нее, стандартный набор вещей должен помещаться в дорожную сумку. В пункте сбора призывник будет находиться от 1 до 3 дней. «Фонтанка» составила список, что необходимо взять с собой новобранцу.
Документы, деньги, связь
- Паспорт гражданина РФ;
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
- водительское удостоверение (при наличии);
- наличные деньги;
- мобильный телефон (его забирают на хранение и выдают в установленное командиром время).
Предметы личной гигиены
- Зубная щетка и паста;
- мыло в закрывающейся мыльнице, стиральный порошок;
- одноразовые бритвы и пена для бритья;
- щипцы для стрижки ногтей (ножницы брать запрещено);
- туалетная бумага, ватные палочки для ушей;
- твердый дезодорант;
- расческа;
- лейкопластырь;
- щетка для чистки обуви;
- носовой платок.
Одежда
- Одежда по сезону, необязательно новая.
В гражданской одежде будущему армейцу предстоит проходить всего несколько дней — до получения в военной части обмундирования.
Продукты
- Рекомендуется взять продукты питания из расчета на 3 дня;
- еда в порциях из расчета на один прием пищи;
- рыбные и мясные консервы в банках с ключом;
- сгущенка;
- сахар-рафинад;
- чай и кофе;
- сырокопченая колбаса;
- печенье;
- вода.
Личные вещи и полезные мелочи
- Сигареты;
- тряпочка и паста ГОИ для полировки бляхи;
- лист с телефонами и адресами родных;
- несколько ручек и конвертов;
- нитки черного, белого и зеленого цвета;
- небольшой блокнот;
- наручные часы;
- шнурки;
- книга «карманного» формата (но будьте готовы, что в части ее могут забрать).
Что выдадут на сборном пункте
- Фуражка;
- кокарда;
- костюм летний полевой и костюм зимний полевой (в комплекте) «Цифра»;
- майка, трусы, носки;
- полотенце вафельное;
- носовой платок;
- подворотничок;
- ботинки хромовые с высокими берцами;
- ремни — поясной и брючный;
- мешок вещевой;
- мыло, игла, нитки белого цвета, тапочки, кашне, пояс банный.