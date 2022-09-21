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Тема дняВсе, что нужно знать о частичной мобилизации
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Спецоперация на Украине

Меня призывают в армию. Что взять с собой

Публикуем список вещей, которые нужно взять на сборный пункт

Стандартный набор вещей должен помещаться в дорожную сумку

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Для тех, кто подпадет под нее, стандартный набор вещей должен помещаться в дорожную сумку. В пункте сбора призывник будет находиться от 1 до 3 дней. «Фонтанка» составила список, что необходимо взять с собой новобранцу.

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Документы, деньги, связь


  • Паспорт гражданина РФ;
  • удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
  • водительское удостоверение (при наличии);
  • наличные деньги;
  • мобильный телефон (его забирают на хранение и выдают в установленное командиром время).

Предметы личной гигиены


  • Зубная щетка и паста;
  • мыло в закрывающейся мыльнице, стиральный порошок;
  • одноразовые бритвы и пена для бритья;
  • щипцы для стрижки ногтей (ножницы брать запрещено);
  • туалетная бумага, ватные палочки для ушей;
  • твердый дезодорант;
  • расческа;
  • лейкопластырь;
  • щетка для чистки обуви;
  • носовой платок.

Одежда


  • Одежда по сезону, необязательно новая.

В гражданской одежде будущему армейцу предстоит проходить всего несколько дней — до получения в военной части обмундирования.

Продукты


  • Рекомендуется взять продукты питания из расчета на 3 дня;
  • еда в порциях из расчета на один прием пищи;
  • рыбные и мясные консервы в банках с ключом;
  • сгущенка;
  • сахар-рафинад;
  • чай и кофе;
  • сырокопченая колбаса;
  • печенье;
  • вода.

Личные вещи и полезные мелочи


  • Сигареты;
  • тряпочка и паста ГОИ для полировки бляхи;
  • лист с телефонами и адресами родных;
  • несколько ручек и конвертов;
  • нитки черного, белого и зеленого цвета;
  • небольшой блокнот;
  • наручные часы;
  • шнурки;
  • книга «карманного» формата (но будьте готовы, что в части ее могут забрать).

Что выдадут на сборном пункте


  • Фуражка;
  • кокарда;
  • костюм летний полевой и костюм зимний полевой (в комплекте) «Цифра»;
  • майка, трусы, носки;
  • полотенце вафельное;
  • носовой платок;
  • подворотничок;
  • ботинки хромовые с высокими берцами;
  • ремни — поясной и брючный;
  • мешок вещевой;
  • мыло, игла, нитки белого цвета, тапочки, кашне, пояс банный.
АрмияМобилизация
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