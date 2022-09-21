Меня призывают в армию. Что взять с собой

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Для тех, кто подпадет под нее, стандартный набор вещей должен помещаться в дорожную сумку. В пункте сбора призывник будет находиться от 1 до 3 дней. «Фонтанка» составила список, что необходимо взять с собой новобранцу.

