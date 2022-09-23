Пришла повестка, а человек на больничном, что делать? Отвечает юрист

Многие российские мужчины уже получили повестки о частичной мобилизации. Другу читательницы MSK1.RU Тамары (имя изменено), отслужившему срочную службу около 10 лет назад, документ принесли домой вечером 21 сентября, явиться в военкомат необходимо было на следующий день. Но мужчина находится на больничном.

— Как и куда об этом сообщить — непонятно, а если не явиться и не предупредить об уважительной причине — неизвестно, какие будут последствия, — говорит Тамара. — Я сама поехала в местный военкомат узнавать, что делать. Зашла в кабинет, где была очередь из призывников, там мне сказали, что как только больничный закончится, нужно сразу явиться с больничным и повесткой.

