Пришла повестка, а человек на больничном, что делать? Отвечает юрист
Разбираемся, является ли больничный лист уважительной причиной для неявки в военкомат
Многие российские мужчины уже получили повестки о частичной мобилизации. Другу читательницы MSK1.RU Тамары (имя изменено), отслужившему срочную службу около 10 лет назад, документ принесли домой вечером 21 сентября, явиться в военкомат необходимо было на следующий день. Но мужчина находится на больничном.
— Как и куда об этом сообщить — непонятно, а если не явиться и не предупредить об уважительной причине — неизвестно, какие будут последствия, — говорит Тамара. — Я сама поехала в местный военкомат узнавать, что делать. Зашла в кабинет, где была очередь из призывников, там мне сказали, что как только больничный закончится, нужно сразу явиться с больничным и повесткой.
Мы попросили юриста Евгения Крылова пояснить, как действовать в таких случаях. По его словам, больничный лист действительно является уважительной причиной для неявки в военкомат.
— Но получивший повестку мужчина обязан прийти [в военкомат] на следующий день, как закончится уважительная причина. Ставить в известность о невозможности явиться в срок из-за открытого больничного он не обязан. А за неявку после закрытия больничного листа наступает ответственность по
Ст. 21.5 КоАП предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.
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