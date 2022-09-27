Свобода от налогов и отпуск в любое время: какие льготы власти пообещали мобилизованным
Многие из них появляются благодаря статусам контрактника и ветерана боевых действий
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать на службу планируют 300 тысяч резервистов. Из последующих разъяснений Минобороны стало понятно, что мобилизованным будет присвоен статус контрактников, а соответственно, льготы в таком случае полагаются те же самые. На портале «Объясняем.рф» подробно рассказали, какие льготы будут у мобилизованных.
По статусу контрактников мобилизованным полагается следующее: бесплатный проезд, обеспечение продовольствием, вещами и жильем, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление в вузы и ссузы после увольнения, а также дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в спецоперации.
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок. Кроме того, участники СВО получают статус ветерана боевых действий, который предусматривает дополнительные льготы — коммунальные, налоговые, медицинские и трудовые.
В коммунальные льготы входит компенсация платы за наём и содержание жилья — 50% (это касается услуг по управлению жилым домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт).
Налоговые льготы для мобилизованных выглядят следующим образом:
- освобождение от уплаты налога на имущество — квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;
- освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади;
- льгота на транспортный налог зависит от региона.
Медицинские льготы таковы:
- после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;
- оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.
А это трудовые льготы:
- возможность брать ежегодный отпуск в удобное время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
- дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;
- возможность получить дополнительное профессиональное образование;
- ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
- ежемесячная денежная выплата более 3000 рублей (по состоянию на сентябрь 2022 года);
- пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
Также по решению глав субъектов могут вводиться дополнительные стимулирующие выплаты.
Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов. Последние новости о частичной мобилизации и спецоперации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.