Свобода от налогов и отпуск в любое время: какие льготы власти пообещали мобилизованным

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать на службу планируют 300 тысяч резервистов. Из последующих разъяснений Минобороны стало понятно, что мобилизованным будет присвоен статус контрактников, а соответственно, льготы в таком случае полагаются те же самые. На портале «Объясняем.рф» подробно рассказали, какие льготы будут у мобилизованных.

