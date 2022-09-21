Всё, что надо знать о частичной мобилизации, — в одном видео
Зачем ее объявили, кто не подлежит мобилизации и что грозит уклонистам
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что в России вводится частичная мобилизация. Соответствующий указ уже вступил в силу.
Из документа следует, что призыву подлежат те, кто состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил. Перед отправкой в части призывники пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
Позже в эфире телеканала «Россия 24» показали интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что частичной мобилизации подлежат 300 тысяч человек, что в рамках страны составляет один процент от призывного фонда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя решение о введении частичной мобилизации, рассказал, что его приняли из-за того, что Россия на Украине «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО».
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— О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран, — объяснил Дмитрий Песков.
Вместе с тем частичная мобилизация вызывает еще много вопросов. Ответы на самые популярные из них вы найдете в нашем видео, а также следите за онлайн-трансляцией, где мы в круглосуточном режиме рассказываем вам обо всем, что происходит.