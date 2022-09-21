Всё, что надо знать о частичной мобилизации, — в одном видео

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что в России вводится частичная мобилизация. Соответствующий указ уже вступил в силу.



Из документа следует, что призыву подлежат те, кто состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил. Перед отправкой в части призывники пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

