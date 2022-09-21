Что сказал Путин о частичной мобилизации: полная речь президента

Обращаюсь сегодня к вам: ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальности, к народу нашей великой Родины, ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту, к нашим братьям и сёстрам – жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобождённых от неонацистского режима районов.

