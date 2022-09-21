Будут ли призывать тех, кто прошел альтернативную службу? Отвечает юрист
В указе не предусмотрено особых условий для альтернативщиков
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация: Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч человек из запаса. В запас попадают все военнообязанные граждане. Это не только те, кто проходил службу по призыву или отучился в военных вузах или военных учебных центрах. Запасниками считаются и те, кто срочную службу по каким-то причинам не прошел — получил отсрочку или освобождение. Люди, проходившие не военную службу, а альтернативную гражданскую, тоже попадают в запас. Никаких специальных условий для них на случай мобилизации не прописано
— Из указа [который сегодня подписал Владимир Путин] не следует, кого именно из запасников будут призывать — указано призвать граждан по мобилизации, — говорит юрист Евгений Крылов. — Согласно ст. 17 ФЗ о мобилизации, призываются граждане, состоящие в запасе. Те, кто прошел альтернативную гражданскую службу, в запас входят, следовательно — призываются.
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Альтернативную службу в России по закону могут проходить представители малочисленных народов Российской Федерации (при условии, что они ведут традиционный образ жизни, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами коренных малочисленных народов), а также люди, которым убеждения или вера не позволяют брать в руки оружие.
В законе прописана очередность, в которой запасники призываются на службу в случае мобилизации: она зависит от возраста и звания военнообязанного гражданина, о формате, в котором он проходил срочную службу, не говорится. Даже среди запасников есть те, кого на службу не призывают, — согласно федеральному закону они получают отсрочку от мобилизации. Это, например, те, кто временно не годен к военной службе по состоянию здоровья, но есть и другие причины для отсрочки. Кроме того, в ближайшее время правительство уточнит, кто получит отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сегодня заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обращение президента.
О мобилизации граждан 21 сентября заявил Владимир Путин: он выступил с обращением к россиянам и подписал соответствующий указ. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.