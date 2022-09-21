Будут ли призывать тех, кто прошел альтернативную службу? Отвечает юрист

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация: Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч человек из запаса. В запас попадают все военнообязанные граждане. Это не только те, кто проходил службу по призыву или отучился в военных вузах или военных учебных центрах. Запасниками считаются и те, кто срочную службу по каким-то причинам не прошел — получил отсрочку или освобождение. Люди, проходившие не военную службу, а альтернативную гражданскую, тоже попадают в запас. Никаких специальных условий для них на случай мобилизации не прописано

