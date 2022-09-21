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Спецоперация на УкраинеПодробности

В Кремле объяснили, почему было принято решение о частичной мобилизации

Версию властей озвучил Дмитрий Песков

По словам Сергея Шойгу, частичной мобилизации подлежат 300 тысяч человек

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, с чем связано решение объявить частичную мобилизацию в стране. По его словам, его приняли из-за того, что Россия на Украине «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО».

— О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран, — объяснил Дмитрий Песков.

О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, кого будут призывать в армию в рамках частичной мобилизации. По его данным, в общей сложности призовут 300 тысяч человек. Шойгу заявил, что будут призывать только тех, кто в запасе. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.

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