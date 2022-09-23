В Генштабе ВС РФ рассказали, будут ли мобилизовывать студентов-очников и осенних призывников
Этой осенью будет призвано 120 тысяч молодых людей
В Генштабе ВС РФ подтвердили, что отправлять студентов-очников и новобранцев осеннего призыва в зону боевых действий не планируется.
— Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции, — заявил министр обороны Сергей Шойгу.
В Генштабе ВС РФ подтвердили данную информацию. Осенний призыв будет проходить в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года. На службу призовут 120 тысяч срочников.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Полную речь президента об этом решении читайте здесь. Как это будет происходить, мы разбирались в этом материале. Мы также объясняли, как именно будут приходить повестки, что делать тем, кто живет не в городе по прописке, и что будет, если не явиться по повестке.
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