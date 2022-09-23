В Генштабе ВС РФ рассказали, будут ли мобилизовывать студентов-очников и осенних призывников

В Генштабе ВС РФ подтвердили, что отправлять студентов-очников и новобранцев осеннего призыва в зону боевых действий не планируется.

— Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции, — заявил министр обороны Сергей Шойгу.