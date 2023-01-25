«Приводит к мутациям»: ученые выяснили, как лампа для гель-лака может спровоцировать рак

Авторы исследования провели опыт: использовали три типа клеток — кератиноциты и фибробласты кожи взрослого человека, а также эмбриональные фибробласты мышей. Все клеточные линии помещали в устройство для сушки ногтей и подвергали воздействию ультрафиолетового излучения: по 20 минут в день три дня, а потом по 20 минут с перерывом в час.

Результат поражает: даже один 20-минутный сеанс приводил к гибели 20–30% клеток, а регулярные процедуры уничтожали 70%.

— Мы увидели, что ДНК повреждается, и некоторые повреждения не восстанавливаются со временем, это приводит к мутациям после каждого воздействия УФ-сушилки для лака. Наконец, воздействие может вызвать митохондриальную дисфункцию, что приводит к дополнительным мутациям, — рассказал профессор Людмил Александров.