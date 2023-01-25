«Приводит к мутациям»: ученые выяснили, как лампа для гель-лака может спровоцировать рак

Любая женщина, которой хоть раз припекло ногтевую пластину в лампе для сушки гель-лака, скажет, что это как минимум очень больно. И правда — ученые сравнили риск от таких устройств с мини-соляриями, которые давно признаны вредными. Наши коллеги из «Вокруг Света» выяснили, нужно ли срочно отказаться от покрытия ногтей гель-лаком, а редакция Городских порталов ответила на популярные и пугающие вопросы о раке.
Биоинженеры и онкологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали ультрафиолетовые лампы для ногтей. Они обратили внимание на случаи рака кожи пальцев у участниц конкурсов красоты. Дело в том, что ультрафиолетовые излучающие устройства, похожие на мини-солярии, — стандартные приборы в любом салоне маникюра. Их используют для отвердения химических веществ — гелей для ногтей. Спектр излучения у данных сушилок — 340–395 нанометров, в отличие от обычных соляриев (там показатель 280–400 нм в предыдущих исследованиях был признан канцерогенным). Сушилки же до сих пор считались безопасными, хотя эксперименты с их излучением ученые не проводили.
Авторы исследования провели опыт: использовали три типа клеток — кератиноциты и фибробласты кожи взрослого человека, а также эмбриональные фибробласты мышей. Все клеточные линии помещали в устройство для сушки ногтей и подвергали воздействию ультрафиолетового излучения: по 20 минут в день три дня, а потом по 20 минут с перерывом в час.
Результат поражает: даже один 20-минутный сеанс приводил к гибели 20–30% клеток, а регулярные процедуры уничтожали 70%.
— Мы увидели, что ДНК повреждается, и некоторые повреждения не восстанавливаются со временем, это приводит к мутациям после каждого воздействия УФ-сушилки для лака. Наконец, воздействие может вызвать митохондриальную дисфункцию, что приводит к дополнительным мутациям, — рассказал профессор Людмил Александров.
Людмил Александров — профессор биоинженерии, клеточной и молекулярной медицины в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
По словам профессора, у пациентов с раком кожи наблюдаются такие же паттерны мутаций, которые были замечены в облученных клетках.
Авторы отмечают, что необходимо долгосрочное эпидемиологическое исследование, чтобы оценить риск развития рака. Однако ученые настаивают на том, что вредное воздействие устройства уже очевидно.
Передается ли рак по наследству и можно ли его вылечить?
Наш медицинский обозреватель Мария Тищенко поговорила с онкологом Григорием Абдуллиным о том, что в первую очередь интересует людей, которые никогда не сталкивались близко с темой онкологии. Публикуем ответы на важные и простые вопросы.
Григорий Абдуллин — врач — онколог-маммолог новосибирского областного онкологического диспансера.
— Почему люди заболевают раком, что его провоцирует?
— Условно факторы развития заболевания можно разделить на несколько видов — физиологические, химические, биологические, генетические.
Физиологические — это радиация, повышенная инсоляция (длительное пребывание на солнце может привести к раку кожи).
Химические — это всем известное курение, потребление различных химических средств при сгорании табака, алкоголь, некоторые лекарственные вещества и другие вещества, обладающие канцерогенным эффектом, которые люди употребляют, а также радиация.
Биологические — это, например, вирус папилломы человека, особенно онкогенные 16-й и 18-й типы (как от них защититься, читайте здесь), который у женщин приводит к раку матки. В последнее время открывается всё больше генетически обусловленных злокачественных образований. Физиологические — здесь речь идет о том, что с возрастом риск появления злокачественных образований увеличивается.
— Какие виды рака передаются по наследству?
— На сегодня определены несколько нозологий, по которым можно сдать кровь на анализ и определить, есть ли генетическая предрасположенность. Например, так можно сделать, чтобы определить риск заболевания раком молочной железы, яичников, кишечника. По данным современной статистики, до 10% рака молочной железы имеет наследственный характер, у рака яичников еще больше — порядка 20%. Но, если кто-то из близких родственников болел раком, это вовсе не означает, что и молодое поколение заболеет, и, к сожалению, наоборот: если никто не болел, это не означает, что человек тоже не заболеет.
— Можно ли выделить общие симптомы для всех онкологических заболеваний?
— В этом и проблема: наша задача, онкологов, — выявить заболевание на ранней стадии, тогда вероятность излечения очень высокая. Но как раз на ранних стадиях онкологические заболевания часто не дают о себе знать. Часто это случайные находки. Например, если при раке молочной железы у женщины опухоль 1–2 сантиметра, а грудь — третьего-четвертого размера, то ее практически нереально самой обнаружить, если нет каких-то особых признаков.
Также и при раке желудка: дискомфортные ощущения воспринимаются как гастрит. Люди очень долго его лечат, лечат, пока уже не возникает стеноз и пища не эвакуируется из желудка. При раке легкого на поздней стадии появляется кровохарканье, но пока опухоль небольшая, тоже не беспокоит пациента.
Поэтому и нужен скрининг для того, чтобы на ранних этапах выявлять злокачественные опухоли.
— Какие виды скрининговых исследований нужно проходить периодически, например начиная с 30–35 лет?
— Прохождение скрининга не зависит от возраста, важно, чтобы каждый человек был обследован и желательно ежегодно. Если мы говорим про 30–35 лет, то это осмотр и УЗИ молочных желез, УЗИ малого таза, осмотр гинеколога, УЗИ органов брюшной полости, рентген легких и ФГДС. Конечно, нужно следить за собой, появлением каких-то новых родинок, увеличением их размера.
Когда человек взрослеет, то мужчинам нужно сдавать простатический специфический антиген (ПСА): чем старше мужчина, тем выше вероятность развития опухоли простаты. А после 40 лет у женщин добавляется маммография.
Но не нужно исключать осмотр врача-онколога, потому что он дает нам то, что мы не увидим на снимках, например выделения из сосков, изменения кожных покровов. Недавно у меня была пациентка, у которой по УЗИ не определяется образование, трактуется просто как долька молочной железы, а клинический осмотр показал признаки злокачественной опухоли. Мы сделали биопсию и подтвердили это. Если бы пациентка не попала на прием, возможно бы, и дальше ходила и не знала о диагнозе, а заболевание прогрессировало.
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