От такого никто не откажется! 4 знака зодиака, которым крупно повезет в июне — может, именно вам

Надежда — это самое светлое, что может быть у человека. Мы все с вами надеемся, что завтра будет лучше, чем вчера, или как минимум не хуже. И для некоторых это вполне реальный вариант. Кому повезет в июне, а кому придется пока подождать свой счастливый билет — нашим коллегам из Wday.ru рассказала астролог Людмила Митрохина.
Овны испытают шок от внезапно свалившегося на них везения. Они вполне могут выиграть в лотерею или получить крупный подарок, который не ожидают. Если давно ждали ответа из государственных инстанций, то до конца месяца его получите, и результат обязательно обрадует. Нужно брать от судьбы всё и уже сейчас начинать рисковать.
В этот раз звезды решили удивить Львов, которые уже находятся в отношениях — скоро вам предложат их узаконить. А для свободных от романтических переживаний представителей этого знака подготовлено повышение по работе и неожиданная премия за былые заслуги (да-да, их заметили и оценили).
Козероги заслужили счастливый билет от судьбы. Весной их преследовали беды, но они не сломались и стойко шли вперед. А в июне получат награду — предложение об очень выгодном сотрудничестве. Хватайтесь за этот шанс, и дела пойдут в гору.
Скорпионы, всегда мечтающие о больших денежных суммах, в июне получат свое. Неожиданное обогащение и успех в бизнесе вам обеспечены. Но не спешите кидаться деньгами. Вложитесь в недвижимость или инвестируйте. Создайте подушку безопасности — судьба переменчива. Поэтому в следующих месяцах может повезти другим знакам зодиака.
Вообще идея о том, что всё упадет с неба и надо только хорошенечко подождать, вредна сама по себе. Многие годы шарлатаны всех мастей делали на ней свои миллионы. Плохая новость заключается в том, что, чтобы разбогатеть, придется что-то предпринимать (а лучше много всего разного). А вот степень удачливости и предрасположенности к успеху, по мнению эксперта, у всех разная. Недавно мы записали 36 русских фамилий, запрограммированных на богатство, — проверьте свою.
5 самых опасных женских знаков зодиака
Недавно мы записали шуточный топ самых стервозных знаков зодиака. Многие мужчины не верят в гороскопы, а зря. Может быть, ваша голубка просто Лев, а не вы всё делаете не так.
1-е место: женщина-Скорпион
Чертовски соблазнительна — мужчина сразу же попадает под ее обаяние, не подозревая, что эта красавица может когда-нибудь больно ужалить. Идиллия закончится, едва начавшись, если женщина-Скорпион почувствует сомнения в его поведении. А месть Скорпиона в женском обличье бывает порой изощренной и ужасной.
2-е место: женщина-Лев
Женщина-Лев мягко подвинет царя зверей с трона — она ведь считает себя исключительной личностью. Мужчине какое-то время будет нравиться находиться под властью обаятельной и волевой женщины. А когда он спохватится, всё зайдет слишком далеко (зловещий смех за кадром).
3-е место: женщина-Рак
Обычно в сети Раков попадают вечные холостяки. Но это не главный ее проект. Женщина-Рак очень честолюбива, и карьера для нее — превыше всего. А мужу она отводит роль безобидного домашнего создания, заведенного то ли для дела, то ли от скуки.
4-е место: женщина-Телец
Женщина-Телец совершенно непредсказуема в поступках и любит ставить мужчин в тупик. При этом она умеет строить из себя паиньку, а мужчины ей охотно верят. Страдающая и беззащитная дама не забывает прикидывать, какие выгоды и ресурсы есть у ее кавалера и как ими удобнее всего воспользоваться. А если решит, что их недостаточно, то покинет место романтических встреч или общий дом без оглядки, резко и решительно.
5-е место: женщина-Близнецы
Она помотает нервы и заставит полысеть раньше положенного времени. Женщина-Близнецы, по авторитетному мнению астрологов, живет по принципу: от любви до ненависти одна минута. Со словом «постоянство» она в жизни не встречалась и не в курсе, что такое понятие существует.
Кстати, если говорить про вредные привычки, Близнецы — известные сплетники и сплетницы. Они быстро потребляют информацию, но редко в нее вникают. Просто передают дальше по секрету всему свету. Они хорошо вливаются в новые компании и быстро привыкают к местам, но при этом часто проявляют себя как разгильдяи. Недавно мы записали еще 11 токсичных привычек знаков зодиака — проверьте, а на вас это похоже?
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