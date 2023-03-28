Повезет в деньгах! 36 русских фамилий, запрограммированных на богатство, — проверьте свою

Галины Янко добавляет, что говорящие фамилии также имеют высокий потенциал к быстрому обогащению и головокружительному карьерному росту. В этом повезло Богачевым, Богачукам, Богачковым, Скоробогатовым, Старобогатовым, и это далеко не полный список.

Также на более легкий путь к финансовому благосостоянию, по мнению таролога, могут рассчитывать Рублевы, Рублевские, Монеткины, Сторублевы, Денежковы, Дорогойкины и Дороговцевы.

К фамилиям, которые легче других богатеют, таролог относит «удачливые» фамилии. Этим людям повезет не только в бизнесе и карьере, они могут рассчитывать на фортуну и в других сферах жизни. Хорошие новости для Боголюбовых, Благодатновых, Благодатских, Благодарских, Благовестовых, Благославовых и Благославских — вам повезет (и, наверное, уже везет в течение жизни, может быть, вы просто не обращали на это внимание).