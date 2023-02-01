Барин или холоп? Разбираемся, какие фамилии дворянские, а какие крестьянские — можно найти свою

Дворянские фамилии

По имениям и земельным наделам

Дворяне получали земли и имения в награду за службу. Часто по названиям этих территорий и происходили фамилии, которые начинали знатный род. Например: Шуйский, Оболенский, Галицкий, Вяземский, Смоленский, Тверской, Московский, Суздальский, Ростовский.

По прозвищам

Были фамилии, которые образовались от прозвища господина. Например, Лыков, Лобов, Чернобородов, Горбатов, Гагарин. Бывало, что представители высших сословий выбирали себе двойную фамилию, сочетая прозвище и название территорий. Например, Чернобородов-Вяземский или Глазатый-Белозерский.