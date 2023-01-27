Вагин, Дрочнев, Дураков. Что на самом деле означают фамилии, из-за которых дразнили в детстве

Над этой фамилией подростки начинают хихикать, когда изучают строение половых органов. Но в действительности у корня фамилии совсем другое значение. Точнее, значения.



Фамилию могли образовать от уменьшительной формы Вага редкого мужского имени Евагрий. С древнегреческого оно переводится как «счастливый на охоте».



Прозвище Вага мог получить переселенец с реки Ваги (это приток Северной Двины), а его потомки становились Вагиными.



У слова «вага» были и другие значения, каждое из которых могло лечь в основу прозвища. Вагой называли тяжесть, вес (тут видна связь со словом «важный»), силу, а также рычаг для подъема телеги и большие торговые весы. Следовательно, прозвище могли дать человеку крупного телосложения или медлительному и тяжелому на подъем, а также тому, кто использовал весы во время работы. Так могли называть и лентяя — это еще одно значение слова «вага», известное в диалектах.



Кстати, фамилия известна не одно столетие: еще в 1623 году на территории современных Верхнечусовских Городков Пермского края записали крестьянина Федьку Вагина.

