Вагин, Дрочнев, Дураков. Что на самом деле означают фамилии, из-за которых дразнили в детстве

1
Вагин
Над этой фамилией подростки начинают хихикать, когда изучают строение половых органов. Но в действительности у корня фамилии совсем другое значение. Точнее, значения.
Фамилию могли образовать от уменьшительной формы Вага редкого мужского имени Евагрий. С древнегреческого оно переводится как «счастливый на охоте».
Прозвище Вага мог получить переселенец с реки Ваги (это приток Северной Двины), а его потомки становились Вагиными.
У слова «вага» были и другие значения, каждое из которых могло лечь в основу прозвища. Вагой называли тяжесть, вес (тут видна связь со словом «важный»), силу, а также рычаг для подъема телеги и большие торговые весы. Следовательно, прозвище могли дать человеку крупного телосложения или медлительному и тяжелому на подъем, а также тому, кто использовал весы во время работы. Так могли называть и лентяя — это еще одно значение слова «вага», известное в диалектах.
Кстати, фамилия известна не одно столетие: еще в 1623 году на территории современных Верхнечусовских Городков Пермского края записали крестьянина Федьку Вагина.
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2
Дрочнев
Неприличные шутки, которые приходится выслушивать обладателям этой фамилии, никак не связаны с ее настоящим значением. Дрочень — это баловень. Таким прозвищем или вторым именем (его давали в дополнение к церковному) могли наградить избалованного (возможно, долгожданного) ребенка или всеобщего любимчика.
Также есть вероятность связи фамилии с названием блюда дрочёна из замешанных на молоке или простокваше яиц с крупой, мукой либо тертым картофелем. Прозвище Дрочень могли дать любителю такого блюда или тому, кто его готовил. Дети Дрочня получали фамилию Дрочневы.
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3
Дураков
Пять-шесть столетий назад слово «дурак» нередко использовали в качестве мирского имени, дополнительного к церковному. Причем давали его не для того, чтобы оскорбить ребенка или подчеркнуть его глупость. Таким образом родители пытались защитить младенца от злых духов: нечистая сила должна была поверить, что он не представляет особой ценности, и отступить.
Кроме того, Дураком могли назвать по методу от противного, надеясь, что ребенок вырастет очень умным. Во время переписи домочадцев Дурака указывали как Дураковых, так закреплялась фамилия. Известен дворянский род Дураковых, одним из представителей которого был поэт и переводчик Алексей Дураков.
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4
Жиров
Обладателей этой фамилии наверняка дразнили в детском саду, но надо учитывать, что раньше у слова «жир» было другое значение — «богатство». Так что мирское имя Жир давали ребенку из состоятельной семьи, а аналогичное прозвище — взрослому богачу. Хотя прозвищем Жир могли наградить и человека плотного, богатого телосложения. Но не болезненного, а именно весомого человека. Дети Жира становились Жировыми.
Корень «жир», кстати, использовался и в других именах: Доброжир, Жирослав, Домажир и других. Сейчас они не употребляются, но веков шесть назад были распространены.
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5
Кащеев, Кощеев
В первую очередь фамилия ассоциируется с персонажем из сказок, который «над златом чахнет». Но было древнерусское имя Кощей (или Кощий), образованное от тюркского «кошчи», которое переводится как «слуга в обозе», «пахарь» или «бедняк». Кроме того, Кощеем или Кащеем (написание варьируется) называли худого, тощего человека или скупого, скрягу. Оба значения могли закрепиться в качестве прозвища. Потомки Кощея становились Кощеевыми.
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6
Некрасов, Нелюбин, Нехорошев
В основе этих фамилий лежат прилагательные «некрасивый», «нелюбимый» и «нехороший». Как и в случае с нецерковным именем Дурак, имя с одним из таких корней родители выбирали, чтобы защитить ребенка от нечистой силы (та должна была посчитать его неважным и неинтересным) либо желая ему вырасти красивым, любимым и здоровым, крепким. Некрас, к примеру, — одно из самых распространенных внутрисемейных охранительных имен в Древней Руси (хотя в отдельных случаях это могло быть и прозвище в значении «некрасивый»). Детей Некраса записывали как Некрасовых.
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7
Пьянков
Фамилия ассоциировалась со словом «пьяный» даже двести лет назад. Известен случай 1838 года, когда при поступлении в Московскую духовную академию студента Пьянкова его фамилию изменили на Собриевский (от латинского sobrius — «трезвый»). Настоящую фамилию посчитали неподходящей для духовного лица.
Тем не менее в основе фамилии может лежать не только прозвище Пьянко (то есть любитель вина и другого алкоголя), но и финно-угорское личное имя Пиян. К примеру, в коми-пермяцком языке пияном называют сына. В этом случае Пьянков — это ребенок Пияна.
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8
Распопов, Распопин
В основе этих двух фамилий лежит именование священника, которого лишили духовного сана. Самого расстриженного попа называли Распопом или Распопой, а детей и других домочадцев — Распоповыми или Распопиными.
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9
Трусов
Сегодня трусом именуют робкого, боязливого человека. В старину гораздо более распространенным было другое значение: трусом называли бурю и землетрясение, разгул стихий. Соответственно, прозвище Трус могли дать человеку с взрывным или суровым характером или тому, кто пережил стихийное бедствие. Также возможен вариант, что родители давали дополнительное имя Трус ребенку, стремясь защитить его от этих самых стихий.
Прозвищем Трус могли наградить и за какое-то сходство с кроликом (их называли «трусами») или за любовь к долгим разговорам («трусить» значило «говорить лишнее, болтать языком»). Хотя нельзя полностью исключить и вариант со значением «робкий». Позже от этого прозвища образовалась фамилия Трусов.
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10
Ширинкин
Мы привыкли, что ширинкой называют передний разрез брюк или полоску ткани, которую в него вшивают. Но в старину у слова «ширинка» было другое значение — «полотнище ткани во всю ширину, от кромки до кромки». Так именовали и платок, полотенце или скатерть. Ширинки украшали кружевами и вышивкой, в том числе жемчугом. Человек, который изготавливал или продавал такие полотенца и скатерти, получал прозвище Ширинка. Его потомков записывали как Ширинкиных.
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11
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