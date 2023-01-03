Крольчата, вперед: 20 лучших детских имен для 2023 года — с ними малыши станут счастливыми и богатыми

Короткие имена для девочек, которые приносят счастье

Недавно мы изучили короткие и необычные имена, которыми также часто сейчас называют малышек. Например, имя Ия имеет греческие корни и означает «фиалка». Есть версия, что имя Ия ошибочно переводится как название цветка, и в данном контексте это значение появилось у имени после того, как имя Ия связали с именем Евдокия. Это имя носила одна из преподобномучениц — святая Ия (Евдокия).

Это очень редкое имя, так как в нем нет ни одной согласной буквы, поэтому в характере его обладательницы кроется огромная энергия. Ия постоянно полна эмоций и переживаний, которые не умеет сдерживать. Это очень раздражительная и самолюбивая особа. Ее чувства постоянно требуют выхода, поэтому она может выйти из себя из-за любой мелочи. Благодаря своему замечательному чувству юмора она может проявить свою несдержанность в виде веселой шутки. С возрастом эта эмоциональность может уменьшиться, но незначительно. Это обстоятельство сильно осложняет жизнь Ии.