Куда ни глянь: 10 самых распространенных фамилий в России — вы удивитесь, узнав их происхождение

10 самых популярных фамилий

Куда бы вы ни пошли, вас, скорее всего, где-то будут поджидать Смирновы. Никогда не задумывались, почему их так много? Раньше смирными называли спокойных и послушных детей. А так как большинство крестьян были скромными и тихими людьми, отсюда и большое количество Смирновых (уже, возможно, не таких тихих) в наши дни.

Ивановых тоже всё еще предостаточно. Очевидно, фамилия произошла от имени Иван. Соответственно, дети Ивана звались Ивановы. Васильев — фамилия, произошедшая от имени Василий, которое тоже было очень популярно. Петровы — вам будет несложно догадаться о происхождении своей фамилии. Михайловы и Федоровы, с вами тоже всё просто.