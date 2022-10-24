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Сам ты Тишило: 16 исконно русских имен — они звучат так странно и смешно, что их выберут не каждые родители

Сейчас модно называть детей оригинально — имена из этого материала точно выделят вашего ребенка из толпы

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Вспоминаем, как называли детей наши предки

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Мода на старинные имена давно никого не удивляет. Обычное дело увидеть на площадке Добрыню, который играет с Елисеем. Лопатку им легко может подносить Любава. Но всё же современные родители (часто и звездные) выбирают благозвучные имена, но есть такие исконно русские варианты, на которые вряд ли решатся даже самые креативные мамы и папы. Наши коллеги из Wday.ru собрали список забытых имен и узнали их значения.

Мужские имена

Например, значение имени Доброжир — добрый и богатый. Перспективное описание, но почему-то оно совсем не привлекает родителей мальчишек. Это имя имеет довольно сложное и запутанное происхождение. Оно используется во многих странах мира. Ряд исследователей полагают, что его происхождение ведет к мифологии древних народов. Части этого имени, а также его вариации, по некоторым свидетельствам, — родом прямиком из античности.

Гостомысл — так назвали легендарного князя ильменских словен, ставшего героем многих сказаний и мифов. Согласно летописям, он считается первым новгородским старейшиной.

Велимудр — звучит, в принципе, неплохо. А еще и значение не подкачало — «многознающий», это вам не шутки. Главное, чтобы Велимудр не был заядлым двоечником. А то его придется называть просто Вели.

Тишило — в переводе «утешающий». Имя мифического жреца Перуна, воспылавшего ненавистью к роду Рюриковичей за то, что Владимир Святославович крестил Русь. Только вот родителей придется утешать самих, когда парень вырастет и сменит имя на Михаила или Александра.

Имя Путята является символом надежности. Такой человек всегда точно знает, что нужно делать именно сейчас. Обладатели необычного имени по замыслу пользуются заслуженным авторитетом даже в юном возрасте. Но вы сами попробуйте зваться Путятой в 5-м «Б» и заработать авторитет перед одноклассниками.

Крайне сомнительно, что современные родители рискнут назвать желанного ребенка именем Неждан, которое вполне ожидаемо и переводится как «неожиданный», «нежданный».

А вот Дубыня может быть двоечником без вреда для репутации. Это мы шутим, конечно. Вообще-то, значение имени — «несокрушимость и твердость».

Насмешки от сверстников ждут и обладателей имени Позвизд — вот объясни одноклассникам, что так звали славянского бога ветров и княжеского сына Владимира Святославовича.

Женские имена

У родителей популярно славянское имя Рада, которое, кажется, говорит само за себя — «радостная», «веселая», «счастливая». Также Рада (или Радуся и Радочка) может быть сокращенной версией таких имен, как Радислава, Радослава, Радмира, Радана.

А вот имя Верещага — так называли особо плаксивых девочек — сейчас совсем не в ходу. Как и благородное имя Ефанда или Едвинда, которое носила жена первого русского царя Рюрика.

Святохной звали русскую княгиню, мать князя Романа. Но сейчас девочек с таким именем точно не встретишь.

Как вам Евпраксия? Кстати, в христианский именослов это имя попало после канонизации двух раннехристианских святых: Евпраксии Тавенисской, супруги сенатора Антигона, состоявшего в родстве с римским императором Феодосием Великим; и ее дочери Евпраксии Константинопольской.

Русская княжна Сбыслава Святополковна, происходившая из династии Рюриковичей, славилась своей красотой и была выдана замуж за польского князя. Кажется, если назовешь так ребенка, все ее мечты сбудутся, но это не точно.

Имя попроще — Полонейка, означало «пленяющая». Зловеще звучит имя Полудница — так звали женский мифический персонаж, который подстерегал заснувших в поле работников. Несмотря на сомнительную славу, раньше родители с удовольствием называли так новорожденных девочек.

Родион, Корней, Мирон — кто еще?


Кстати, многие знаменитости предпочитают давать своим детям старинные и редкие русские имена. Например, актриса Ольга Дроздова назвала сына Елисеем, прямо как героя древней былины, а бывшая участница группы «Ранетки» Наталья Мельниченко вообще дала дочурке древнее русское имя Рассказа (сокращенно Сказка). Сергей Жуков из «Руки Вверх!» назвал одного из сыновей старинным именем Мирон, Наташа Королева и Тарзан дали сыну имя Архип. Дочку Сергея Шнурова зовут православным именем Серафима, в честь святого Серафима Саровского и одноименного архангела; сына музыкант назвал Аполлоном.

Сын Олега Газманова Родион носит старинное имя, которое еще сто лет назад было почти так же популярно в России, как Иван. Помните, няню Пушкина звали Арина Родионовна?

Актриса Екатерина Климова вспомнила еще одно порядком подзабытое имя — Корней — и дала его своему сыну. Корнеем назвала сына и ее коллега Глафира Тарханова, в ее семье растут также носители других старинных русских имен — Ермолай, Гордей и Никифор. По признанию актрисы, они специально искали редкие имена для детей, чтобы обозначить их индивидуальность. Ведь кто угодно может быть Сашей или Петей, а вы попробуйте быть Никифором.

Решил дать старинное имя сыну и эксцентричный Никита Джигурда. Одного из его наследников зовут Артемий-Добровлад, что, по всей видимости, означает «владеющий добром». Правда, неизвестно, какое отчество будет у детей Добровлада.

Недавно мы собрали 10 модных и красивых детских имен, значения которых пугают родителей, и выяснили, что всё не так страшно. Поэтому, если вы хотите назвать дочь Варварой, а сына Артуром, — отбросим предрассудки (тем более они весьма спорные), и вперед.

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