Сам ты Тишило: 16 исконно русских имен — они звучат так странно и смешно, что их выберут не каждые родители

Гостомысл — так назвали легендарного князя ильменских словен, ставшего героем многих сказаний и мифов. Согласно летописям, он считается первым новгородским старейшиной.

Велимудр — звучит, в принципе, неплохо. А еще и значение не подкачало — «многознающий», это вам не шутки. Главное, чтобы Велимудр не был заядлым двоечником. А то его придется называть просто Вели.

Тишило — в переводе «утешающий». Имя мифического жреца Перуна, воспылавшего ненавистью к роду Рюриковичей за то, что Владимир Святославович крестил Русь. Только вот родителей придется утешать самих, когда парень вырастет и сменит имя на Михаила или Александра.