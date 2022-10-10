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Всего три буквы: 10 коротких и необычных имен для девочек, которые приносят счастье

Мы собрали топ лаконичных имен, которые могут понравиться будущим родителям

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А вы долго думали над именем будущей наследницы?

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За 2021 год москвичи чаще всего называли девочек София, Мария, Анна, Алиса и Ева. Говорят, что этот рейтинг практически каждый год остается неизменным. Необычные имена в 2021-м тоже были в цене, в столице живут Апполонии, Марселины, Августины, Земфиры, Лолиты, Мэри, Терезы, Мальвины, Ариэли, Медеи, Электры и даже Музы. Наши коллеги из Wday.ru изучили самые короткие и необычные имена, которыми также часто сейчас называют малышек.

Ия

Имя Ия имеет греческие корни и означает «фиалка». Есть версия, что имя Ия ошибочно переводится как название цветка, и в данном контексте это значение появилось у имени после того, как имя Ия связали с именем Евдокия. Это имя носила одна из преподобномучениц — святая Ия (Евдокия).

Это очень редкое имя, так как в нем нет ни одной согласной буквы, поэтому в характере его обладательницы кроется огромная энергия. Ия постоянно полна эмоций и переживаний, которые не умеет сдерживать. Это очень раздражительная и самолюбивая особа. Ее чувства постоянно требуют выхода, поэтому она может выйти из себя из-за любой мелочи. Благодаря своему замечательному чувству юмора она может проявить свою несдержанность в виде веселой шутки. С возрастом эта эмоциональность может уменьшиться, но незначительно. Это обстоятельство сильно осложняет жизнь Ии.

Ася

Имя Ася — женское имя, имеющее различные версии происхождения. По одной из них, имя Ася является производным от имени Аста, которое в свою очередь имеет прямое отношение к имени Астрид, и поэтому, соответственно, имеет скандинавское происхождение. В этом случае имя Ася будет означать «божественно красивая», либо «страстная». Данная форма имени получила более широкое распространение за пределами скандинавских и немецкоязычных стран.

Девушка Ася — очень гуманная личность, ее можно назвать альтруисткой, так как Ася всегда старается позаботиться о ком-либо, думает об интересах других людей. Она способна на внезапные вдохновения и порывы творчества, но Асе приходится как-то уживать свои мечты и стремления с реальными возможностями, находить грань между жизнью для себя и жизнью во благо общества. Высокие стремления и идеалы Аси плохо приспособлены к повседневной реальности, что доставляет ей душевные терзания и может потрясти ее хрупкое нервное равновесие.

Зоя

Имя Зоя в переводе с древнегреческого языка означает «жизнь». Это имя соответствует библейской Еве и древнеславянской Живе. У имени Зоя нет парного мужского имени.

Женщина с таким именем имеет уравновешенную и устойчивую психику, сильную волю. Зоя не требует от жизни слишком многого, а принимает ее такой, какая она есть. Она не мечтает изменить весь мир, а также не стремится накопить богатство, так как совершенно равнодушна к этому. Любой поворот в жизни Зоя воспринимает как должное, извлекая из каждой житейской ситуации хоть какой-нибудь урок. Она не любит переезжать с места на место, менять обстановку, потому что впечатления, полученные во время переезда, сильно утомляют ее психологически.

При подготовке статьи редакция использовала материалы портала kakzovut.ru

При подготовке статьи редакция использовала материалы портала kakzovut.ru

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Ева


Имя Ева — имя прародительницы всего человечества. Происходит от древнееврейского имени Хава, означающего «дающая жизнь», «жизнь». В современном контексте его можно перевести как «живая», «подвижная», «озорная».

Женщина с именем Ева обладает волевым характером, который дополняется способностью контролировать себя в любой ситуации. Ей присущи такие качества как уравновешенность, сдержанность, настойчивость и внимательность. Ева имеет свой, отличающийся от других, взгляд на всё, что может происходить в жизни, у нее всегда приоритетным является собственное мнение по разным вопросам, которое не зависит от того, что могут думать другие. Такая женщина имеет повышенный уровень интеллекта. Если какое-нибудь предприятие покажется для нее сомнительным в плане морали или закона, она никогда не ввяжется в него. Женщина с именем Ева, как правило, владеет гибким и изворотливым умом. Ева разумна: она доверяет фактам и логике больше, чем своей интуиции. Она старается сама планировать и строить свою жизнь и определять в ней ценности.

Ада


Одно из любимых имен у американцев и норвежцев. Некоторые социологи это связывают с тем, что «Ада» — название универсального языка программирования. Имя было выбрано неслучайно, именно так звали английского математика, графиню Лавлейс, дочь поэта Байрона.

Ада прилежна, хорошо учится в школе, всегда добивается поставленной цели. Не любит сплетни и пустые разговоры, поэтому Ада чаще заводит дружбу с мальчишками. За это ее недолюбливают представительницы прекрасного пола.

Эля

Лев Толстой, наверное, не знал про это имя. Его Наташа Ростова — типичная Эля. Веселая, жизнерадостная, очаровательная. Ее нельзя назвать первой красавицей, но в ней есть задорный огонек и искренность, которые подкупают. Живет не разумом, а чувствами.

Самое главное для Эли — это семья. Ради близких людей готова на всё. Идеальная хозяйка и мама. Тяжело переживает предательство и ложь. Для Эли нет ничего страшнее разочарования в тех людях, к которым она привязана. Никогда не бывает равнодушной, не любит спокойных людей, которые живут без эмоций.

Тая

Многие думают, что Тая и Таисия — это одно и то же имя. Но существует отдельное имя Тая, которое пришло в Россию из Великобритании. Тая — настоящая леди. Женственная, чуткая, нежная, образованная, интеллигентная. Даже если Тая родилась в бедной семье, будет казаться, что эта девочка голубых кровей.

В чудеса Тая не верит, поэтому создает свою сказку самостоятельно. Она живет по принципу «хочешь быть счастливой — будь ею». У нее всё получается. Тая обожает семью. Она никогда не скажет плохого слова в адрес своего супруга и детей (даже если муж далек от идеала). Тая — та женщина, ради которой мужчины готовы меняться. Обычно про таких еще говорят «роковая».

Юна

Имя Юна имеет несколько версий происхождения. По одной из них, имя Юна является производным именем от имени Ювеналий, а точнее кратким обращением к этому мужскому имени. Но со временем Юна стало звучать как женское и превратилось в женский вариант этого имени. Имя Ювеналий произошло от римского когномена «Juvenalis», что дословно переводится как «юношеский, юный», поэтому имя Юна означает «юная».

Маленькая Юна имеет очень сложный и упрямый характер. Родителям приходится с ней непросто. От рождения Юна получит такие качества, как щедрость, доброта, ум, справедливость, скромность, общительность. Единственная отрицательная черта — непредсказуемость. Юне свойственно сначала что-то сделать, а потом обдумывать свой поступок. При этом она хорошо учится в школе. Девочке на удивление легко даются иностранные языки, что в последующие годы может лечь в основу ее профессии. Не отстает Юна и в точных науках, отдавая предпочтение математике.

Фая

Одно из значений этого имени — «щедрая», «отдающая». Трудолюбива, спокойна, скромна, любознательна, пунктуальна. Фая в коллективе всегда становится душой компании.

Внешне инертная и малоподвижная Фая на самом деле — энергичная и быстрая в движениях. Ей присуща некоторая нервность и мнительность, она доброжелательна и отзывчива. Фае тяжело сидеть на месте, ей нужно куда-то спешить, кому-то помогать. Эта девушка всегда хочет быть в центре внимания. Это высокодуховная, чувственная и миролюбивая женщина. Тем не менее она способна на ложь, которую всегда считает ложью «во спасение». Значительные события в жизни Фаи всегда вызывают у нее бурную реакцию, она очень чувствительна и импульсивна. Сдерживаться Фая не умеет, контроль над эмоциями приводит к еще большему их всплеску. В этой женщине сочетаются искренность и независимость, отзывчивость и самолюбие, однако она никогда не будет таить злобу на обидевшего ее человека.

Лия

Весь мир должен крутиться вокруг Лии. Она не скрывает эгоизма. Тот, кто любит себя, может полюбить и других. В браке ценит независимость и свободу.

Домашнее хозяйство, кулинария, рукоделие — это всё не для Лии. Она любит салоны красоты, путешествия, вечеринки. При этом Лия всегда верна своему супругу. Она не способна на двойную жизнь. Лия будет счастлива с тем, кто избавит ее от рутины и подарит яркие эмоции. Сама она тоже способна подарить по-настоящему сладкую жизнь.

Как сделать ребенка счастливым — отвечают эксперты


Назвать ребенка именем, значение которого трактуется как счастливый или удачливый, конечно, отличный задел, но всё же не гарант этого самого счастья. Родители тоже кое-что могут сделать для своего чада. Например, изучить и применять правило трех минут, которое должен знать каждый, у кого есть дети.

Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.

Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он не прав.

Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь за его маленькие победы.

Также эксперты озвучили 7 простых фраз, которые помогут вашему ребенку вырасти успешным. Иногда достаточно просто присоединиться к переживаниям ребенка и сказать, что вам тоже бывает грустно, страшно и неловко. И малыш расцветает, потому что раз мама или папа тоже испытывает такое чувство, значит, он не один.

Недавно мы собрали 10 модных и красивых детских имен, значения которых пугают родителей, и выяснили, что всё не так страшно. Поэтому если вы хотите назвать дочь Варварой, а сына Артуром, — отбросим предрассудки (тем более они весьма спорные) и вперед. Также редакция подобрала мужские и женские имена со значением «удача» и «счастье» — список получился очень благозвучным.

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