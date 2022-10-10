Всего три буквы: 10 коротких и необычных имен для девочек, которые приносят счастье

Ася

Имя Ася — женское имя, имеющее различные версии происхождения. По одной из них, имя Ася является производным от имени Аста, которое в свою очередь имеет прямое отношение к имени Астрид, и поэтому, соответственно, имеет скандинавское происхождение. В этом случае имя Ася будет означать «божественно красивая», либо «страстная». Данная форма имени получила более широкое распространение за пределами скандинавских и немецкоязычных стран.

Девушка Ася — очень гуманная личность, ее можно назвать альтруисткой, так как Ася всегда старается позаботиться о ком-либо, думает об интересах других людей. Она способна на внезапные вдохновения и порывы творчества, но Асе приходится как-то уживать свои мечты и стремления с реальными возможностями, находить грань между жизнью для себя и жизнью во благо общества. Высокие стремления и идеалы Аси плохо приспособлены к повседневной реальности, что доставляет ей душевные терзания и может потрясти ее хрупкое нервное равновесие.