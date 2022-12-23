К остановкам у нового ЛДС в Новосибирске пустят маршруты от площади Маркса

Планируется, что пассажиры будут пересаживаться из метро на наземный транспорт.

— В связи с чем планируется изменение муниципальной маршрутной сети, в частности продление отдельных действующих маршрутов до данного ТПУ, в том числе с распределением части маршрутов, в схемах которых задействованы ОП «Центральный корпус», «М. "Площадь Маркса"» и «М. "Студенческая"», — рассказали в мэрии.