К остановкам у нового ЛДС в Новосибирске пустят маршруты от площади Маркса

Новая остановка около строящегося ЛДС на левом берегу Новосибирска станет частью транспортно-пересадочного узла с метро «Спортивная». Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска.
Планируется, что пассажиры будут пересаживаться из метро на наземный транспорт.
— В связи с чем планируется изменение муниципальной маршрутной сети, в частности продление отдельных действующих маршрутов до данного ТПУ, в том числе с распределением части маршрутов, в схемах которых задействованы ОП «Центральный корпус», «М. "Площадь Маркса"» и «М. "Студенческая"», — рассказали в мэрии.
Какие именно маршруты будут там ходить, в мэрии не уточнили.
Название остановки пока тоже неизвестно. Пока у всех остановок в районе ЛДС рабочие названия, официальные присвоят, когда на арене закончат работы. Транспорт через остановку также пустят, только когда арену и дороги рядом с ней введут в эксплуатацию.
Напомним, дороги у строящегося ЛДС пока работают во временном режиме, из-за них возбуждено уголовное дело на руководителя «МЕТРО МиРа» Александра Мысика. Его обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби. По версии следствия, Александр Мысик нанес многомиллионный ущерб. Директора компании отправили в СИЗО до 15 января. Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь. НГС решил проверить те самые дороги возле Ледового дворца. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу.
Сам ЛДС должны были сдать в сентябре 2022 года, но этого не произошло. Официальную дату сдачи нового ЛДС и станции «Спортивная» перенесли на неопределенный срок.