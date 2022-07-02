Вечно молодой: 13 работающих хитростей от экспертов, чтобы обмануть старость (хотя бы ненадолго)
Мы собрали принципы жизни, которые помогут предотвратить преждевременное старение
Все мы немного боимся постареть, признавайтесь же, не надо бравады. Конечно, в каждом возрасте есть свои плюсы, но плюсов в молодости и здоровье существенно больше. Чтобы сохранить как можно дольше всё, что дано нам от природы, нужно знать несколько фактов о процессе старения и поддерживать себя в тонусе специальными навыками, образом жизни, и косметологией с медициной, конечно. Как именно — разбирались наши коллеги из Wday.ru.
Почему мы стареем и как бороться
Старению в той или иной степени подвергается любой живой организм. Его функциональные возможности и способность сопротивляться негативным воздействиям среды со временем снижаются. Но чем дольше ученые занимаются этим вопросом, тем больше убеждаются: мы начинаем стареть раньше положенного срока. А значит, это скорее патология, чем норма. Доказано, что ресурсов нашего организма может хватить на 100–120 лет полноценной жизни. Между тем сейчас, согласно классификации ВОЗ, пожилой возраст наступает уже в 60 лет.
Сильнее и быстрее проявления старения становятся заметны на лице. Основными причинами косметолог Ольга Филькова называет обезвоживание кожи, УФ-излучение и неправильно подобранный уход. Обычно возраст 25–40 лет считается отрезком, когда все возрастные изменения стабилизируются. После 40 лет наступает физиологическое снижение содержания гиалуроновой кислоты и изменение баланса женских половых гормонов.
Одним из первых о преждевременном старении заговорил физиолог Илья Мечников. Он считал этот процесс результатом интоксикации продуктами обмена бактерий. Ослабленный иммунитет теряет способность эффективно выводить токсины, что провоцирует угасание жизненно важных функций. Исследования профессора иммунологии Клаудио Франчески привели к появлению теории «воспалительного старения». Согласно ей, накопившийся биологический мусор, стрессы, нарушение обмена веществ провоцируют хронические воспалительные процессы. А они в свою очередь приводят к возраст-ассоциированным заболеваниям — атеросклерозу, сахарному диабету, онкологии, деменции и другим.
Фундаментальная идея старения — накопление повреждений на клеточном уровне. Она подтверждает, что старение имеет общую генетическую природу с хроническими недугами. Но если человечество научится рационально использовать свои ресурсы, станет возможно если не увеличить продолжительность жизни, то продлить ее активный период.
Косметолог Ольга Филькова объясняет: к старению приводят такие внутренние факторы, связанные с физиологическими процессами, как наследственность и менопаузальное старение.
— Дефицит женских половых гормонов в период менопаузы ускоряет старение кожи вследствие атрофии эпидермиса и повреждения эластических волокон дермы. Восполнить дефицит гормонов позволяют биологически активные добавки, содержащие фитоэстрогены. Прием их должен быть регулярным, — считает специалист.
Также часто мы сами себе ускоряем процесс старения факторами, связанными с нашим образом жизни. Например, интоксикацией от курения, стрессами и употреблением алкоголя. Косметолог отмечает, что применение раздражающих или не подходящих для кожи косметических средств может также ускорить процесс старения.
Как может помочь косметология
Ольга Филькова советует людям в возрасте 25–40 лет адекватно увлажнять кожу, защищать от солнца, использовать кремы с антиоксидантами и поддерживать естественный лифтинг кожи. По мнению эксперта, это лучший возраст, когда от процедур будет максимальный эффект. Эксперт предлагает в этом возрасте делать эстетический уход, ручные и аппаратные массажи, а также аппаратное омоложение.
— Важен правильно подобранный домашний уход. Если выражены мимические морщины, можно применять кремы с миорелаксантами либо проводить инъекции ботулотоксина. Это позволит замедлить переход мимических морщин в статические, которые видны в спокойном состоянии и так огорчают нас, — заключает эксперт.
В возрасте после 40 лет появляются морщины, гиперпигментация, купероз, нечеткий овал лица, носогубные складки. В этот период рекомендуют стимуляцию кожи, так как происходит замедление процессов обновления, коррекцию косметических дефектов — гиперпигментации и купероза, подтяжку кожи лица, шеи и декольте, коррекцию мимических морщин с помощью ботулотоксинов и складок, с помощью филлеров, возвращение объемов тканей за счет объемного моделирования.
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Продукты, от которых мы стареем
Доказано, что неправильное питание или диета могут спровоцировать процесс старения организма. Дело в том, что продукты не только снабжают нас энергией и строительными веществами в виде белков, жиров, углеводов, а также витаминов. Пища способна либо закислять, либо защелачивать организм.
Специалисты объясняют: когда кислот становится очень много, то происходит закисление внутренней среды организма, начинается хроническое воспаление в тканях. Эти процессы являются главными причинами старения. Происходит это следующим образом. При закислении межклеточного пространства внутриклеточные функции клетки начинают снижаться. Клетка гибнет, или снижается функциональность ее работы. В разрезе всего организма дисфункция клетки означает старение организма.
Недавно мы составляли рейтинг продуктов, от которых мы стареем быстрее. Первыми в список попали быстрые углеводы. Они не только замедляют процесс метаболизма, но и снижают иммунитет. Избыточное потребление фруктов также ведет к преждевременному старению. Повышенное содержание фруктозы ведет к повышению инсулиновой нагрузки, организм закисляется.
Недостаточный прием воды также может существенно укоротить период молодости организма. Дефицит воды в еде и между приемами пищи вызывает процесс детоксикации. Клетки не омываются, идет накопление токсинов. На фоне хронического воспаления и интоксикации клетка начинает превращаться в стареющую. По мере накопления в организме таких клеток происходит ускорение процесса старения.
Правила питания против старения
- каждый человек с возрастом должен переходить на более щелочное питание. В такой диете преобладают овощи, они могут быть в любом виде — сыром, вареном, тушеном. Идеально, если их объем в день достигает килограмма. Полезно комбинировать овощи;
- при приеме использовать растительное масло с содержанием омега-3-жиров, они являются эликсиром молодости. А вот потребление омега-6, содержащегося преимущественно в животных жирах, нужно снижать;
- белое мясо из белков считается идеальным. По мере взросления человек должен снижать в своем рационе красное мясо. Можно его оставить не более одного раза в неделю;
- с возрастом нужно отказываться от избытка сыра, молока, творога;
- в идеале в рационе должны быть представлены разнообразные виды овощей и круп, они благотворно влияют на микробиоту кишечника. А ведь кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека.
Привычки из детства, от которых мы стареем быстрее
В начале своей жизни ребенок всегда прислушивается к значимым взрослым. Если эти взрослые — люди старой закалки, они могут навязывать детям несколько устаревшие убеждения. Например, «толстый = некрасивый», «богатый = нечестный», «думает о себе = эгоист» и еще огромное количество других стереотипов. Эти убеждения, как и передающиеся из поколения в поколения вредные привычки, могут стать причинами проблем со здоровьем — психическим и физическим.
Вспомните любимую позу школьников — подпирать лицо одной или обеими руками. Если ваш ребенок любит подпирать подбородок руками, стоит объяснить ему, что это может негативно сказаться на состоянии кожи лица. Если вовремя не избавиться от пагубного пристрастия, можно ускорить появление первых морщин и преждевременной обвислости на уровне костей черепа и жевательной мускулатуры, что приведет к формированию асимметрии.
Также лучше не сидеть, закинув ногу на ногу. У этой позы есть только один плюс — удобство. Минусов же гораздо больше: варикоз, целлюлит, искривление положения таза, отечность, гинекологические проблемы и многое другое. Всё это происходит из-за пережимания промежности. Когда мы сидим, закинув ногу на ногу, у нас нарушается нормальный отток лимфы и венозной крови из нижней половины тела, иннервация (обеспечение органов и тканей нервными клетками. — Прим. ред.) не работает должным образом, тазовое дно смещается, что ведет к застойным процессам в организме. Причем такая поза опасна и для мужчин: у них может нарушиться репродуктивная функция и начнутся проблемы с простатой.
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