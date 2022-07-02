Вечно молодой: 13 работающих хитростей от экспертов, чтобы обмануть старость (хотя бы ненадолго)

Сильнее и быстрее проявления старения становятся заметны на лице. Основными причинами косметолог Ольга Филькова называет обезвоживание кожи, УФ-излучение и неправильно подобранный уход. Обычно возраст 25–40 лет считается отрезком, когда все возрастные изменения стабилизируются. После 40 лет наступает физиологическое снижение содержания гиалуроновой кислоты и изменение баланса женских половых гормонов.

Одним из первых о преждевременном старении заговорил физиолог Илья Мечников. Он считал этот процесс результатом интоксикации продуктами обмена бактерий. Ослабленный иммунитет теряет способность эффективно выводить токсины, что провоцирует угасание жизненно важных функций. Исследования профессора иммунологии Клаудио Франчески привели к появлению теории «воспалительного старения». Согласно ей, накопившийся биологический мусор, стрессы, нарушение обмена веществ провоцируют хронические воспалительные процессы. А они в свою очередь приводят к возраст-ассоциированным заболеваниям — атеросклерозу, сахарному диабету, онкологии, деменции и другим.