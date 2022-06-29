Дешево и не сердито: 10 неожиданных средств из аптеки, которые заменят салонные процедуры (а вы знали про розовую воду?)

Миндальное масло

Это одно из универсальных средств в домашней косметологии. Масло отлично увлажняет, его часто применяют в случае трещин на локтях и пятках, а также используют для массажа тела.



— Понадобится 1 ст. л. овсяной муки, 1 ст. л. кипяченой воды, 3 капли сока лимона и 2 ст. л. миндального масла. Всё перемешать, нанести на кожу лица и смыть через 15 минут. А еще миндальное масло способно вернуть блеск и рост вашим локонам, эффективно борется с перхотью. Если регулярно смазывать волшебным маслом кутикулу возле ногтей, то можно обойтись без обрезного маникюра, — считает косметолог Ирина Антипова.