Дешево и не сердито: 10 неожиданных средств из аптеки, которые заменят салонные процедуры (а вы знали про розовую воду?)
По мнению экспертов, это действительно работает, посмотрим, какие аптечные средства сделают вас чуточку краше
Всем нам хочется выглядеть молодо, подтянуто, чтобы тело было упругим, а шелковистые волосы развивались на легком ветерке. Как любят напоминать наши дамы — такая красота требует жертв, усилий и... материальных вложений. Мол, любишь свою королеву, будь добр — плати. Наши коллеги из Wday.ru подобрали простые средства из аптеки, которые могут помочь сделать дома подобие салонных процедур. Конечно, не стоит переоценивать их возможности, чуда не произойдет, но мы можем продолжать на него надеяться.
Елена Кудашкина — врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, главный врач клиники PREVENTAmed, генеральный директор. Стаж более 20 лет. Член Ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревентЭйдж».
Ирина Антипова — косметолог, стаж более 25 лет.
Рыбий жир
Косметолог Ирина Антипова советует приобретать рыбий жир, в составе которого есть глицерин. Очищайте кожу и наносите маску из рыбьего жира, а через 10–15 минут смывайте холодной водой. Любой новый компонент лучше проверять на небольшом участке кожи на руке, так легче определить индивидуальную непереносимость и не навредить себе. Такие процедуры можно делать до 2 раз в неделю. Ирина говорит, что уже после нескольких процедур вы увидите эффект.
— Самый главный компонент, который входит в состав рыбьего жира, — это омега-3 жирные кислоты. Именно он позволяет достичь антивозрастного эффекта для кожи лица. Существует ряд масок с использованием рыбьего жира. Можно смешивать этот волшебный эликсир молодости с минеральной водой (5 мл рыбьего жира, 5 мл воды), с медом (1 капсула рыбьего жира, 1 столовая ложка меда). Обязательно для избавления от неприятного запаха советую добавить в маску несколько капель масла жасмина, — рекомендует эксперт.
«Релиф», мазь
Многие знают назначение этого средства — помощь от геморроя. Елена Кудашкина объясняет, что помимо основного действия, эта мазь еще помогает бороться с отеками, поскольку она значительно увеличивает микроциркуляцию в клетках кожи.
Миндальное масло
Это одно из универсальных средств в домашней косметологии. Масло отлично увлажняет, его часто применяют в случае трещин на локтях и пятках, а также используют для массажа тела.
— Понадобится 1 ст. л. овсяной муки, 1 ст. л. кипяченой воды, 3 капли сока лимона и 2 ст. л. миндального масла. Всё перемешать, нанести на кожу лица и смыть через 15 минут. А еще миндальное масло способно вернуть блеск и рост вашим локонам, эффективно борется с перхотью. Если регулярно смазывать волшебным маслом кутикулу возле ногтей, то можно обойтись без обрезного маникюра, — считает косметолог Ирина Антипова.
Ретиноевая мазь
Кто не знает о волшебном омолаживающем ингредиенте — ретиноле. Он способен удалять пигментные пятна и разглаживать морщины. И в составе мази в качестве действующего вещества именно он. Применять средство просто. Елена Кудашкина предупреждает, это средство можно наносить на кожу лица один раз в день на протяжении одной-двух недель, не дольше.
Потом следует сделать перерыв около месяца или более. Важно помнить, что ретинол повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Поэтому начать использовать эту мазь стоит после консультации с врачом.
Репейное масло
Рецепт маски для волос с репейным маслом знаком еще нашим бабушкам. И не зря.
— Самый простой рецепт маски: подогрейте масло до
Но не все специалисты приветствуют использование народных средств. Мы записали 10 фатальных ошибок в уходе за волосами, которые совершают многие.
«Бепантен» или «Пантенол»
Эти аптечные средства прекрасно подойдут как альтернатива увлажняющим кремам. Всё дело в их составе. В его основе — пантотеновая кислота, которую еще называют провитамин В5. Поэтому эти кремы отлично увлажняют кожу и активируют процессы ее регенерации.
— Мазь «Д-Пантенол» легко заменит крем против морщин, но она рекомендована только женщинам с сухой кожей. Применять крем необходимо два раза в день в течение недели. Результат приятно удивит: сияющая и упругая кожа. Также это средство иногда используют вместо бальзама для губ, — объясняет косметолог Ирина Антипова.
Розовая вода
По опыту косметолога, часто этот продукт используют во Франции и Германии для борьбы за упругость кожи и молодость. Можно купить уже готовую розовую воду, или даже сделать самостоятельно.
— Для этого достаточно будет залить лепестки роз двумя стаканами кипятка и дать настояться отвару в течение 12 часов, — объясняет косметолог. Звучит, конечно, красиво. Для эффекта таким составом нужно регулярно умываться.
Витамин Е
По мнению косметолога, жидкий витамин Е присутствует в большинстве масок для лица. Как приготовить маску — добавляем пять капель в смесь из глины и воды, чтобы получить отличный увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Но внимание: в этом случае не работает метод «чем больше, тем лучше» — только 5 капель. И лучше также сделать пробу на руке — на всякий случай.
«Блефарогель»
В этом средстве довольно высокое содержание гиалуроновой кислоты. Елена Кудашкина уточняет, что в большинстве случаев «Блефарогель» используют для избавления от синдрома сухого глаза, но, по мнению специалиста, он также отлично подходит в качестве сыворотки для лица или питающего средства для очень нежной кожи век.
Английская соль (магнезия)
По мнению косметолога, ванна с такой солью может стать достойной альтернативой LPG-массажу.
— Если нужно срочно похудеть, то поможет ванна с магнезией. 1 кг соли растворить в теплой воде ванны. Похудение основано на потере жидкости. Но только если у вас нет противопоказаний к такому применению магнезии (это лучше уточнить у врача). А еще нельзя делать ванну чаще чем раз в месяц. И конечно, не должно быть проблем со здоровьем, — говорит Ирина Антипова.
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