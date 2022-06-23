20 лучших летних идей маникюра на короткие ногти — покажите эти фото своему мастеру

Можно пробовать разноцветный маникюр, но при условии, что цвета будут в одной гамме либо такой выбор поддерживается неформальными деталями в вашем образе. Актуальны надписи на ногтях и любые другие способы самовыражения — это может быть жизненный девиз или политическая позиция, картинка с вашим настроением или автопортрет. Снова популярен неон — для тех, кому не хватает яркости, по-прежнему жива идея о том, чтобы и вовсе отказаться от гель-лака и ходить с естественным ухоженным маникюром.

