20 лучших летних идей маникюра на короткие ногти — покажите эти фото своему мастеру
Если вы из тех, кто долго и мучительно выбирает цвет маникюра в салоне красоты, — мы нашли решение
Эта подборка для любителей коротких, ухоженных ногтей. Мы все помним, что длиннющие когти и кричащие дизайны давно неактуальны, на их место приходят лаконичные и однотонные, а бывает, даже бесцветные маникюры. Но всё не так скромно, для любителей дизайна внутри тоже есть кое-что интересненькое. Редакция Wday.ru собрала стильные и неизбитые идеи маникюра на каждый день — смотрим и берем на заметку.
Короткие ногти хороши тем, что на них яркие цветовые решения не будут смотреться вычурно. Больше никаких сумасшедших узоров и стилетов.
В 2022 году ногти должны выглядеть максимально лаконично и ухоженно — это главное правило: выбирайте моноцвета или минималистичный дизайн. Забудьте лепнину, стразы, сумасшедшую длину, рисунки и наклейки. Кошачьи когти и «пуанты» — главные антитренды в маникюре, хуже них смотрится разве что отросший гель-лак, который нужно было переделать еще две недели назад.
Нагромождение деталей на ногтях сменилось естественностью и гармонией, любительницам девиза «всё лучшее сразу» придется принять этот момент. Звериные и любые другие принты на всех 10 пальцах не лучшая идея, делайте акцент на одном ногте в сочетании с однотонным маникюром или выбирайте очень сдержанный дизайн.
Можно пробовать разноцветный маникюр, но при условии, что цвета будут в одной гамме либо такой выбор поддерживается неформальными деталями в вашем образе. Актуальны надписи на ногтях и любые другие способы самовыражения — это может быть жизненный девиз или политическая позиция, картинка с вашим настроением или автопортрет. Снова популярен неон — для тех, кому не хватает яркости, по-прежнему жива идея о том, чтобы и вовсе отказаться от гель-лака и ходить с естественным ухоженным маникюром.
Помните, святое правило мастера маникюра — до блеска обработать инструменты, а уже потом оказывать услугу. Обработка состоит из трех этапов, и если пропустить один или поменять местами, всё пропало. Сначала нужно продезинфицировать все пилки и щипцы, затем подготовить их для стерилизации и простерилизовать. Просто побрызгать спиртом — не вариант.
Вот основные этапы подготовки инструментов к работе. Самое важное — дезинфекция. Инструменты замачивают в специальном растворе в нужной консистенции на 15 минут. Развели много — бактерии не уничтожились, а ушли в спячку. Развели мало — магии не произошло вообще.
Второй этап — подготовка к стерилизации. Всё, что было замочено, необходимо промыть под проточной водой и смыть раствор. Остатки органики и всё, что осталось на инструменте, — промыть под дистиллированной, почистить латунной щеткой металлические инструменты, с синтетическим ворсом — многоразовые. Просушить.
Очень часто мастера неоднократно используют инструменты, которые должны быть одноразовыми, — в целях экономии, оказывая услугу соседкам, подругам или работая в небольшом салоне с невысокой проходимостью. Помните, одноразовые инструменты должны извлекаться из пластикового пакета и выбрасываться после окончания работы, а многоразовые — обрабатываться по всем требованиям СанПиН.
Важно знать, что существует эстетический маникюр и медицинский. Если кажется, что ноготь выглядит нездорово, нужно пойти к врачу, а не в салон за укрепляющим маникюром и витаминами. Для медицинского маникюра необходим специальный сертификат. Мастер от незнания отпилит торчащий ноготь или обрежет заусенец, а последствия могут быть ужасными.
Для того чтобы получить качественный маникюр, мастер должен работать только с профессиональными материалами. Часто мастера-самоучки не учитывают этого, хотят сэкономить, заказывают дешевые подделки. В материалах не от производителя много химикатов, которые, попадая на кожу, вызывают аллергию. Бывают случаи, когда легкой сыпью не отделаешься. Есть универсальные препараты, гипоаллергенные. Нет ничего страшного в том, если вы попросите бутылек и изучите состав.
Но одно из самых модный маникюрных веяний в 2022 году — отказаться от покрытия вовсе и ходить с натуральными ухоженными, непокрытыми ногтями. Такое в век гель-лаков может себе позволить далеко не каждая.
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