Прогнали молодость: эксперт назвала 7 коварных продуктов, от которых мы стареем быстрее

Питание и преждевременная старость — в чем связь?

Доказано, что неправильное питание или диета могут спровоцировать процесс старения организма. Дело в том, что продукты не только снабжают нас энергией и строительными веществами в виде белков, жиров, углеводов, а также витаминов. Пища способна либо закислять, либо защелачивать организм.

Специалист объясняет, когда кислот становится очень много, то происходит закисление внутренней среды организма, начинается хроническое воспаление в тканях. Эти процессы являются главными причинами старения. Происходит это следующим образом. При закислении межклеточного пространства внутриклеточные функции клетки начинают снижаться. Клетка гибнет или снижается функциональность ее работы. В разрезе всего организма дисфункция клетки означает старение организма.

— Закисление приводит к еще одному результату, приближающему старение. Нарушается работа митохондрий — органелл клеток. Они по праву считаются природными аккумуляторами энергии для человека, снабжая нас энергией за счет кислородного дыхания. Митохондрии начинают переходить на экономный путь метаболизма. В результате энергии вырабатывается мало, страдают процессы детоксикации. Межклеточное пространство окисляется еще сильнее и засоряется, — рассказывает Ольга Шуппо.