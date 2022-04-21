Прогнали молодость: эксперт назвала 7 коварных продуктов, от которых мы стареем быстрее

Недавно мы писали о продуктах, которые помогают разогнать метаболизм. Их можно есть и худеть — чудо, да и только. Сегодня мы поговорим о еде, которая может состарить раньше времени, никто этого не хочет, ведь правда? Оказывается чай с плюшками, ватрушками после обеда — лучший способ обзавестись дряблым телом и «гусиными лапками» возле глаз. Специально для Wday.ru эксперт рассказала, как наш рацион связан со старением.
Ольга Шуппо — врач антивозрастной медицины, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Cliniс.
Питание и преждевременная старость — в чем связь?
Доказано, что неправильное питание или диета могут спровоцировать процесс старения организма. Дело в том, что продукты не только снабжают нас энергией и строительными веществами в виде белков, жиров, углеводов, а также витаминов. Пища способна либо закислять, либо защелачивать организм.
Специалист объясняет, когда кислот становится очень много, то происходит закисление внутренней среды организма, начинается хроническое воспаление в тканях. Эти процессы являются главными причинами старения. Происходит это следующим образом. При закислении межклеточного пространства внутриклеточные функции клетки начинают снижаться. Клетка гибнет или снижается функциональность ее работы. В разрезе всего организма дисфункция клетки означает старение организма.
— Закисление приводит к еще одному результату, приближающему старение. Нарушается работа митохондрий — органелл клеток. Они по праву считаются природными аккумуляторами энергии для человека, снабжая нас энергией за счет кислородного дыхания. Митохондрии начинают переходить на экономный путь метаболизма. В результате энергии вырабатывается мало, страдают процессы детоксикации. Межклеточное пространство окисляется еще сильнее и засоряется, — рассказывает Ольга Шуппо.
Опасные продукты
Диета может оказать существенное влияние на организм. Правильно подобранная — омолодить, в обратном случае — состарить. Врач перечислила группы продуктов и назвала пищевые привычки, которые ведут к старению.
Простые углеводы. Злоупотребление такими продуктами, как сахар, выпечка и различные сладости способствует преждевременному появлению признаков старения. Дело в том, что митохондрии при избытке углеводов переходят на другой тип обмена веществ — это ведет к закислению вокруг клетки. Кислота накапливается в тканях, вызывая хроническое воспаление. При этом возникает спазм микрососудов. В ткани начинает меньше поступать кислорода и питательных веществ, всё это еще больше усугубляет гипоксию. Клетка становится «вялой и недееспособной». Тогда мы можем говорить о развитии преждевременного старения организма.
По словам эксперта, также есть исследования, что продукты с простыми углеводами способны в течение 6 часов на 50% снизить иммунную защиту организма.
Избыточное потребление фруктов. Повышенное содержание фруктозы ведет к повышению инсулиновой нагрузки, организм закисляется. Это еще одна неочевидная для многих причина, по которой может происходить преждевременное старение организма.
Недостаточный прием воды. Дефицит воды в еде и между приемами пищи вызывает процесс детоксикации. Клетки не омываются, идет накопление токсинов. На фоне хронического воспаления и интоксикации клетка начинает превращаться в стареющую. По мере накопления в организме таких клеток происходит ускорение процесса старения.
В какое время лучше принимать пищу?
Время приема пищи, безусловно, тоже оказывает влияние на преждевременное старение. Промежутки должны составлять не менее 4 часов, а лучше 4–6 часов. При определенной генетике оптимальными могут считаться перерывы до 7 часов. Узнать оптимальный интервал между приемами пищи, чтобы прийти к здоровому долголетию, можно с помощью генетического теста.
Ольга Шуппо объясняет, что перекус провоцирует повышение уровня инсулина и глюкозы в крови. При отсутствии долгих перерывов в еде (когда человек постоянно что-то ест) инсулин будет держаться в крови на высоком уровне. Возникнет инсулинорезистентность. Это провоцирует развитие сахарного диабета — именно это заболевание связано с преждевременным старением. Организм стареет в целом и на уровне клетки.
Врач сформулировала универсальные правила питания, которые позволят сохранить молодость.
Правила питания против старения
- Каждый человек с возрастом должен переходить на более щелочное питание. В такой диете преобладают овощи, они могут быть в любом виде — сыром, вареном, тушеном. Идеально, если их объем в день достигает килограмма. Полезно комбинировать овощи;
- при приеме использовать растительное масло с содержанием омега-3 жиров, они являются эликсиром молодости. А вот потребление омега-6, содержащегося преимущественно в животных жирах, нужно снижать;
- белое мясо из белков считается идеальным. По мере взросления человек должен снижать в своем рационе красное мясо. Можно его оставить не более одного раза в неделю;
- с возрастом нужно отказываться от избытка сыра, молока, творога;
- в идеале в рационе должны быть представлены разнообразные виды овощей и круп, они благотворно влияют на микробиоту кишечника. А ведь кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека.
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